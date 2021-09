Cinco videojuegos basados en la Segunda Guerra Mundial que te ayudarán a aprender historia

Age of Empires o Civilization son sagas que nos han demostrado que también se puede aprender Historia de forma divertida e interactiva. En una línea más enfocada a la diversión directa están los juegos que abordan la Segunda Guerra Mundial como temática principal. Si quieres conocer el conflicto de cerca, estos videojuegos son una gran opción.

Medal of Honor fue una de las primeras licencias en explorar la Segunda Guerra Mundial como nunca. De manos de EA y con hasta el mismísimo Steven Spielberg metido de por medio, Allied Assault nos sumerge en varias de las batallas decisivas. Es innegable que la influencia de cintas como Salvar al Soldado Ryan también están presentes.

Medal of Honor y Call of Duty son todo un referente en shooters de la Segunda Guerra Mundial

También dentro del género shooter no podía faltar Call of Duty. Mucho antes del éxito arrollador con la subserie Modern Warfare, Activision desbancó por completo a Medal of Honor como FPS de referencia en este conflicto. Las historias eran mucho más personales; con una acción más frenética.

Call of Duty: Vanguard | Activision

Company of Heroes es todo un referente dentro de los juegos de estrategia en tiempo real. Los chicos de Relic Entertainment se sacaron de la manga un RTS que aún a día de hoy sigue siendo imbatible. Pocos títulos te harán experimentar la sensación de ser un general en batallas tan duras como El Día D o la Batalla de Stalingrado.

La saga Commandos dejó huella a finales de los 90 y principios del 2000. Los españoles Pyro Studios nos ponían al mando de un grupo de lo más especial, con diferentes roles; desde un ladrón, hasta un espía, entre otros. Su dificultad y amplías opciones para superar las desafiantes misiones fueron su seña de identidad.

Si eres de los que disfrutó Corazones de Acero, la película protagonizada por Brad Pitt, World of Tanks es obligatorio. Se trata de un juego de acción en el que nos subimos en varios de los modelos más emblemáticos de tanques de la Segunda Guerra Mundial, luchando frente a otros jugadores. Un rotundo éxito para sus desarrolladores gracias a sus mecánicas sencillas (fácil de jugar, difícil de dominar) y al estar disponible de forma totalmente gratuita.