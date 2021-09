Cinco videojuegos que deberían tener su propia adaptación como serie de animación

Sólo unos pocos y selectos videojuegos han conseguido demostrar que salir de la consola o el PC para dar el salto a la pequeña o gran pantalla puede estar acompañado de éxito. Puede que con el infame historial de ciertas adaptaciones en los 90 y 2000 muchas compañías no se atrevan, pero a día de hoy son cada vez más los estudios que buscan expandir sus universos, llegando a todavía más seguidores.

League of Legends, The Witcher o Castlevania han demostrado que se puede triunfar en el formato serie. Con tantas franquicias en el mercado, son muchas las ideas que se nos ocurren para llevar algunos de los videojuegos más conocidos a ese estilo anime que tanto nos gusta.

Comenzamos por un plato fuerte, Mass Effect. Con tantas razas, planetas y aventuras, la saga de ciencia ficción de Bioware es una de las más desaprovechadas fuera de los videojuegos. A fin de cuentas su universo es conocido como el Star Wars de los videojuegos, por algo será, ¿no?

Mass Effect Legendary Edition | Bioware

Algo similar le ocurre a Metal Gear Solid. Su historia se cuenta en varias décadas y épocas, dejándonos tal cantidad de personajes memorables que nos sería imposible comprimirla en una película. Dicho esto, ¿por qué no un anime? ¡Sería perfecto! Cada temporada podría cubrir uno de los juegos de Kojima, confluyendo en un final espectacular. Por ahora nos tendremos que conformar con su película de imagen real.

Kingdom Hearts levanta amor y odio a partes iguales. Parte de esta división de opiniones radica en una historia demasiado fragmentada a lo largo de decenas de juegos. Si hemos podido entender Evangelion a lo largo de 4 películas, ¿quién dice que no hagamos lo propio con un anime de Kingdom Hearts? Vamos Square Enix, piénsalo.

Kingdom Hearts III | Square Enix

Desde hace años corre el rumor de que Netflix podría estar trabajando en un anime de The Legend of Zelda. Sea o no cierto, no nos cabe duda de que sería un auténtico pelotazo que el proyecto tuviera luz verde. Al igual que con otras franquicias, como Mass Effect, se pueden contar decenas de historias más allá de los videojuegos gracias a sus innumerables personajes.

Si Dark Souls te parece complicado, y no, esta vez no hablamos de su jugabilidad sino de la trama; un anime podría solucionar muchos de estos problemas. Entendemos que From Software tenga su propia narrativa, pero su mundo es tan rico en acontecimientos y personajes que encajaría a la perfección con una serie de animación. Tal vez así muchos se atrevan a conocer la marca.