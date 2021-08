Cocinando Pokémon: El vídeo no apto para sensibles que romperá tu infancia

Pokémon ha estado en nuestra infancia con sus videojuegos y serie de animación. Todos tenemos en la mente a adorables criaturas como Pikachu, Squirtle o Bulbasur entre otras. Uno de los aspectos que más nos atrapó de este concepto de entrenar Pokémon residía en la cohesión de su mundo: un universo en el que las criaturas habitaban en paz con el resto de las personas.

Pero, ¿y si esas mismas personas consumieran carne Pokémon de la misma forma que nosotros hacemos con animales como pollos o cerdos? Seguramente te costaría imaginar la escena, ¿verdad? El canal de YouTube Brainqueen ya tiene la respuesta que nunca habías pedido, arruinando seguramente gran parte de tu infancia.

No apto para sensibles: El vídeo muestra con todo lujo de detalles el proceso para cocinar platos con Pokémon

En un vídeo realizado con animación, Brainqueen ha recreado con todo lujo de detalle, para bien o para mal, el proceso de cortar Pokémon para realizar deliciosos platos de cocina. El realismo es tal que muchos usuarios han expresado a través de los comentarios o en redes sociales no poder terminar el vídeo.

No vamos a entrar en detalles, preferimos dejaros a vosotros esa tarea; pero ya os adelantamos que el contenido puede resultar desagradable y no apto para sensibles, seáis o no fans declarados de Pokémon.

Hablando de temas algo más agradables, la saga Pokémon contará con hasta dos nuevas entregas en los próximos meses. El primero en estrenarse será Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, remakes de los juegos de Nintendo DS. En enero de 2022 aterrizará, también para Switch, Leyendas Pokémon Arceus, el nuevo título de la marca y más ambicioso hasta la fecha.