Un comandante se arriesga a acabar en prisión por quejarse de la falta de realismo de un tanque de videojuegos

Los simuladores en el mundo de los videojuegos siempre buscan ser lo más realistas posibles, a pesar de que en ocasiones se mantenga cierto espacio para la fantasía, como sucede con los Sims. Sin embargo, siempre hay jugadores que se toman muy en serio que el videojuego aporte el toque de realismo esperado, queriendo incluso quejarse cuando algo se aleja un poco de lo que conocen en la realidad. Para ello, a veces corriendo el riesgo de acabar en la cárcel con tal de demostrar su verdad.

Este ha sido el caso de un comandante e instructor de artillería de Reino Unido que podría llegar a pasar 14 años entre rejas por difundir documentos clasificados del gobierno. Todo para demostrar que un tanque presente en War Thunder no tenía el suficiente realismo. Y es que estos documentos fueron expuestos en los foros del juego, dejando a los desarrolladores en una incómoda posición.

La historia comenzaba con un usuario de este MMO bélico de tanques quejándose de que el tanque británico Challenger 2 necesitaba cambios. Según indicaban, el espacio entre la base del cañón y la armadura en el frontal del tanque resultaba muy amplio. Y ante las respuestas de otros jugadores, con intención de demostrar que sabía de lo que hablaba, afirmó que era comandante de este tipo de tanques e instructor de artillería.

War Thunder | Gaijin Entertainment

Si bien este comentario ya podría ser suficiente, no se quedó satisfecho con esto, sino que optó por compartir en el foro un manual y guía de mantenimiento clasificado de este mismo tanque. Es decir, una serie de documentos clasificados que deberían estar protegidos. Por supuesto, los desarrolladores han eliminado la mayor parte de los mensajes e incluso el enlace al documento. Después de todo, ni es legal tener acceso a esos documentos ni el propio estudio puede tener acceso a esa información.

Por supuesto, el estudio no ha dudado en enviar un mensaje a la comunidad indicando que no manejan ningún tipo de material original a menos que esté disponible al público. Y, por supuesto, dejando claro al Ministerio de Defensa de Reino Unido que son plenamente conscientes de que los documentos no han sido desclasificados, como bien se les ha indicado, por lo que no van a utilizar estos documentos para modificar ningún aspecto del tanque.