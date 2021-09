Comienza la beta abierta de Call of Duty Vanguard: Así puedes acceder a la prueba gratuita

La semana pasada muchos jugadores se animaron a probar la gran acción presente en Call of Duty Vanguard. Se trata actualmente de uno de los juegos de Activision más esperados y tiene una prometedora acción que poder disfrutar. Por ello, de cara a su lanzamiento, la compañía quiere que estemos preparados para su gran acción. Así es que, con intención de ayudarnos a disfrutar de esta propuesta, nos ofrecen acceso a una prueba gratuita.

Si bien tuviste acceso a la beta cerrada, no importa puesto que la compañía dará acceso a todos los jugadores. Así es que si quieres disfrutar de esta gran propuesta, esto es lo que necesitas saber para poder acceder a la beta abierta de Call of Duty Vanguard tanto en PC, PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X. Eso sí, con un acceso prioritario para los jugadores de PlayStation.

Call of Duty: Vanguard | Activision

Fechas para acceder a la beta abierta de Call of Duty Vanguard

PS4 y PS5

Acceso anticipado - Del 10 al 13 de septiembre

Beta abierta - Del 16 al 20 de septiembre

Xbox One y Series X/S

Acceso anticipado - Del 16 al 17 de septiembre

Beta abierta - Del 18 al 20 de septiembre

PC

Acceso anticipado - Del 16 al 17 de septiembre

Beta abierta - Del 18 al 20 de septiembre

Por supuesto, recordamos que en esta prueba gratuita los jugadores pueden acceder a todo tipo de opciones como son los distintos modos de juego o incluso agentes presentes en la obra. ¿Quieres disfrutar de una gran experiencia? Este es el momento de ponerte a prueba de la mejor forma posible. Todo esto sin perder de vista su fecha de lanzamiento, la cual debes anotar muy bien puesto que el juego estará con nosotros el 5 de noviembre de este mismo año.