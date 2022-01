¿Cómo habría sido la secuela de Days Gone? El director del primer juego se sincera con los jugadores

Para muchos jugadores, Days Gone no se llevó las mejores críticas a pesar de merecerlo. Y es que incluso el equipo de desarrollo indica que las críticas negativas llevaron al juego a no llevarse la atención que realmente merecía y que, lamentablemente, eso acabase en una cancelación de la secuela que, en su día, sí llegó a estar en marcha y que nos hubiese ampliado un poco más las opciones de juego.

Ha sido el director del primer juego, Jeff Ross, quien ha querido sincerarse un poco más sobre el proyecto durante su entrevista con USA Today. Para ello, afirman que las ideas para esta secuela es que el mundo fuese mucho más dinámico de lo visto en la primera parte. Y es que, para ello, indican que buscarían que la fauna interactuase con el entorno de una manera mucho más realista. Esto incluiría imágenes como osos buscando en los cubos de la basura o, incluso, animales cazando.

Days Gone | Sony

Sin embargo, esta no sería la única propuesta llamativa, sino que también en lo que respecta al historia veríamos cambios, como el hecho de que Deacon y Sarah serían el centro de la historia y esto sería realmente importante para dar paso a la jugabilidad. Afirman que se habría mantenido la narrativa pesada y fuerte, quedándose por supuesto con la moto.

Para añadir más ganas a los jugadores, afirma que Deacon ahora podría nadar, lo que daría paso a muchas más opciones para poder explorar el mapa e incluso la relación con el mundo más vivo. Para dar paso a esto, el director afirma que habían tomado muchas notas de las quejas de los fans para crear el producto esperado. Aunque, como bien indicamos, por ahora el proyecto está parado y no se conoce si volverá en el futuro.