El director de Days Gone critica el trato de Sony y Sucker Punch hacia el juego

Sucker Punch Productions fue uno de los estudios señalados por Sony en la anterior generación para crear un título exclusivo en PS4 que pudiera ayudar a potenciar las ventas de la consola y diferenciarse de sus rivales. La maquinaria de desarrollo de Sony en la generación pasada fue enorme en comparación con Xbox, por ello Microsoft ha tenido que comprar varios estudios y editoras en los últimos años.

Sin embargo, el proyecto de Sucker Punch no fue tan bien recibido como se esperaba. Hablamos de Days Gone, un juego de zombies que no gozó de la mejor crítica posible. Pese a que las ventas en general fueron buenas para tratarse de un título exclusivo, su director recientemente ha comentado en redes sociales que las altas instancias de su estudio siempre lo vieron como un fracaso.

"En el momento en que dejé Sony, Days Gone había estado a la venta durante un año y medio (y un mes) y había vendido más de 8 millones de copias", comenta Jeff Ross. "Desde entonces ha vendido más unidades, y luego más de un millón en Steam. Desde la dirección local del estudio siempre nos hicieron sentir que era una gran decepción", aclara.

Esto impidió que el estudio se pusiera manos a la obra con el desarrollo de una secuela mucho más grande, sin embargo, en el caso de otros títulos exclusivos como Ghost of Tsushima, Sony ya piensa en llevarlo a la gran pantalla.