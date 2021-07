¿Comprar el juego de tu infancia o una isla privada? No te creeras lo que cuesta este videojuego

El coleccionismo de videojuegos ha ganado fuerza en los últimos años. Si bien hasta la fecha era un hobbie que quedaba relegado sólo a aquellos usuarios que lo disfrutaban entre compañeros de la misma categoría, en la actualidad se ha extendido hasta llegar a influencers. Streamers como ElRubius ha mostrado su colección de Nintendo 64, entre otras plataformas y juegos.

El coleccionismo de videojuegos no es precisamente barato, en especial si buscamos rarezas y en el mejor estado de conservación posible. El caso más reciente lo encontramos en Super Mario 64, uno de los videojuegos más icónicos de la industria y cuya copia precintada ha sido tasada en nada más y nada menos que más de un millón y medio de dólares.

A través de Heritage Auctions, los tasadores tuvieron en cuenta diferentes aspectos como el estado de conservación, caja original, entre otros detalles. El resultado fue una calificación de A++, la máxima obtenida en un juego de Nintendo 64 hasta la fecha en Heritage Auctions. El resultado como no podía ser de otra manera, un precio más que elevado: 1.560.000 dólares y una puntuación de 9,8 sobre 10 en la escala Wata, encargada de medir el estado de los videojuegos.

La identidad del comprador no ha trascendido. Viendo que el pasado fin de semana se vendió una copia de The Legend of Zelda por algo más de 850.000 dólares, no sería de extrañar que en apenas unos días tengamos un nuevo videojuego con varios años a sus espaldas que haya alcanzado un nuevo hito en lo que a precio de coleccionista se refiere.