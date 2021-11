Comprar una PS5 estas navidades podría ser imposible si se cumple esta previsión

Si comprar una PlayStation 5 durante este año natural se ha convertido en toda una odisea (y todo apunta a que seguirá siéndolo durante los próximos años), parece lanzarnos a la piscina durante este Black Friday o durante la temporada navideña va a ser todavía más duro. Si lo has dejado para última hora o no has sido capaz de “cazar” una unidad durante esos meses ni con alertas de stock en el móvil, los supuestos planes filtrados de Sony para estos meses no van a ser una buena noticia.

Según fuentes del medio Bloomberg muy próximas a los planes de distribución de Sony, las intenciones de la compañía pasarían por reducir en 1 millón las unidades de PS5 distribuidas en el mercado durante lo que queda de año fiscal (hasta finales de marzo de 2022). Es decir, que si las unidades ya volaban nada más aparecer en stock en las principales cadenas, con interminables listas de espera, la situación va a empeorar todavía más.

Los planes de Sony durante los próximos cinco meses serían distribuir 15 millones de unidades de PlayStation 5 en todo el mundo, lo que se antoja muy poco teniendo en cuenta la gran demanda mundial que está teniendo la consola. Desde luego no ayuda el fenómeno de los “scalpers”, personas que se dedican de forma manual o con bots a comprar todo el stock posible de las tiendas para vender las PS5 en portales como eBay con un notable sobreprecio. Que la demanda siga mucho más alta que la oferta no hace otra cosa que beneficiar esta práctica tan polémica que se aprovecha de las ansias de jugar a PS5 de muchos gamers.

PS5 | Sony

El transporte y las dificultades para conseguir chips podrían reducir la distribución de PS5

¿Qué razones habría para que Sony hubiera decidido recortar la distribución? De cumplirse estas afirmaciones de Bloomberg, no hay duda de que todo está relacionado con las dificultades para conseguir chips en el mercado y los enormes problemas y retrasos en el transporte mundial de mercancías, dificultades provocadas por la crisis del covid.