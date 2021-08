Condenan al dueño de una web de torrents a destruir todo el material de Nintendo que tuviese

La piratería junto con las trampas es uno de los mayores quebraderos de cabeza de las compañías. Después de todo, deben ser cuidadosos a la hora de asegurarse de que su juego no haya sido filtrado antes de tiempo como comprobar que no haya sido subido a una web ilegal, dando acceso así a jugadores de todo el mundo a jugar sin tener que pagar para comprarlo. Una práctica condenada y que ha llevado finalmente a una web de torrents a cesar sus tareas, a pesar de que la historia no ha acabado del todo.

Un juzgado ha condenado al propietario de la web de torrents RomUniverse (la cual ya está cerrada por completo) a destruir permanentemente todo el material no autorizado de Nintendo al que pudiese tener acceso. Esto, por supuesto, incluye las ROMs de los juegos al igual que fotos o cualquier tipo de material relacionado con las licencias de la compañía japonesa.

Super Mario | Pixabay

Ha sido el propio tribunal federal de California el que ha dado esta orden. Eso sí, no tiene todo el tiempo del mundo, sino que debe cumplir estas pautas en un plazo de dos semanas. Y si bien en un principio el juzgado no aceptaba esta primera instancia, el movimiento de Nintendo para ejercer presión fue suficiente para que se aceptase este hecho. Después de todo, Nintendo amenazó con volver a juicio.

Condenado a destruir todo el material y pagar 2,1 millones por daños y perjuicios

Según informan desde TorrentFreak, el juez ordenó a Matthew Storman, dueño de esta web, a destruir permanentemente todo el material no autorizado por Nintendo por ser propiedad intelectual. Esto incluye material como copias de juegos, libros, películas y música. Eso sí, si bien dos semanas parecen muy largas, la realidad es que debe realizar esta tarea hasta el 17 de agosto, momento en el que tiene que cumplir con esta obligación.

Super Mario 3D All-Stars | Nintendo

¿Cómo puede demostrar que ha borrado todo este material? No sirve únicamente con una afirmación, sino que tendrá que presentar una declaración bajo pena de perjurio al tribunal federal de California en la que certifique el cumplimiento de estos términos. Una declaración que debe presentar antes del 20 de agosto.

Todo esto forma parte de un juicio que tuvo lugar a finales de mayo y donde Storman perdió, siendo condenado a pagar 2,1 millones de dólares por daños y perjuicios al infringir los derechos de autor y marca cuando dirigía la mencionada web de torrents. Un juicio que tuvo lugar después de que Nintendo of America demandase al propietario en septiembre de 2019.

Por aquel entonces se condenó a Storman a pagar en cuotas de 50 dólares mensuales al estar desempleado. Sin embargo, no llegó a hacer el primer pago, momento en el que Nintendo solicitó una orden judicial permanente para, de este modo, evitar que Storman abriese nuevamente la web. Y finalmente todo lo relatado hasta ahora, incluyendo la destrucción de archivos, es lo que se concedió a Nintendo, quien ahora posee una larga de prohibiciones para Storman, incluyendo la reapertura de una web de ROMs.