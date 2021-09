Conviértete en Ibai con el nuevo juego de los creadors de LoL: Esports Manager

Riot Games ha presentado su nuevo videojuego, basado como no podía ser de otra manera, en el universo de League of Legends. En esta ocasión el estudio no ha optado por el género del rol, la lucha, los plataformas o la acción. El estudio se ha decantado por el género de la gestión con un título de lo más llamativo: convertirnos en un entrenador de un equipo de League of Legends.

Por ahora los detalles sobre LoL Esports Manager son muy vagos, no contando con fecha de lanzamiento aunque sí plataformas. Y es que el nuevo videojuego de Riot Games aterrizará para dispositivos móviles y por ahora sólo en el mercado chino. No sería descabellado pensar que si el juego supone un éxito el estudio podría llevarlo también al mercado Occidental.

LoL Esports Manager apunta a un lanzamiento, por ahora, exclusivo de China dejando la puerta abierta a su llegada a Occidente en el futuro

En LoL Esports Manager nos meteremos en la piel de un entrenador de la liga china de League of Legends, la LPL. Crearemos nuestro club desde cero, formando plantillas con diferentes jugadores y 'sufriendo' todos y cada uno de los acontecimientos propios de un entrenador. Durante los encuentros, nos tocará a nosotros dar las órdenes al equipo en términos de cómo afrontar cada una de las situaciones.

En lo que detalles filtrados respecta, LoL Esports Manager también utilizaría elementos propios de los juegos gacha, con la inclusión de diferentes tipos de microtransacciones; que en el mercado chino en particular son bastante intrusivos y abusivos. Hasta que Riot Games ofrezca más detalles en el futuro, por ahora parece que el videojuego quedará apartado del territorio de Occidente.