Una copia de The Legend of Zelda para NES se convierte en el juego más caro de una subasta por esta desorbitada cifra

Solo quedan unos días para que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegue a Nintendo Switch, sin embargo el éxito de la franquicia ya nos ha sorprendido días antes. Hace poco pudimos conocer que un ejemplar original de The Legend of Zelda de 1987 saldría a subasta pero hasta ahora no supimos que su valor superaría los 800.000 dólares.

Si bien estamos acostumbrados a ver subastas de cartas Pokémon por un valor realmente algo, esto también pasa con juegos clásicos en buen estado. Este ejemplar del juego original de Zelda para la consola NES se encontraba en perfectas condiciones y es por ello que ha alcanzado un precio total de 870.000 dólares estadounidenses.

Aunque para muchos supone una locura que una persona sea capaz de ofrecer tanto dinero solo por un juego, no hay que pasar por alto que no es la primera vez que pasa algo similar. Sin ninguna duda este ejemplar de Zelda ha conseguido convertirse en el videojuego más caro vendido en una subasta, pero no hace mucho que un ejemplar de Super Mario Bros. llegaba a los 660.000 dólares.

Teniendo en cuenta que este año se celebra el 35º Aniversario de la franquicia Zelda, no hay mejor momento para que ocurra algo de este estilo. Nintendo confirmó el lanzamiento remasterizado de The Legend of Zelda: Skyward Sword y el lanzamiento de una Game & Watch: The Legend of Zelda, sin embargo los fans de la saga querían algo más memorable para celebrar este aniversario.