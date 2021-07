Esta edición especial de The Legend of Zelda te sacaría de pobre: ¡la más valiosa!

Muchos no entienden cómo un videojuego puede llegar a costar más que su casa o directamente más que una mansión… Pero no sucede sólo en este mundillo, cartas coleccionables de Pokémon, cromos de béisbol, chapas, cajas de gasolina, carteles antiguos, etc. Son muchos los sectores en donde el fenómeno del coleccionismo se ha extendido y existen muchas personas dispuestas a pagar un dineral por un pequeño trozo de historia. Recientemente en los videojuegos los objetos coleccionables han comenzado a aumentar su valor, y podemos decir que es un mercado de coleccionistas en auge.

Hace poco veíamos cómo no sólo los cartuchos raros del Nintendo World costaban miles de dólares, que hasta hace poco eran las piezas de hardware de videojuegos más extrañas y caras, ahora hay ediciones de algunos juegos hiper caras. No hace mucho, una versión rara de Super Mario Bros. se vendió por 660.000 dólares, lo que sacaría de pobre a cualquiera… Ahora se ha subastado un cartucho de The Legend of Zelda que, aunque no gana en popularidad a Super Mario, sí está considerada por muchos jugadores como la mejor licencia de videojuegos de la historia.

Vamos con el objeto protagonista de hoy, una copia de 1987 del clásico Zelda para la consola NES sellada, que es una versión de producción temprana y con 9 puntos de conservación. Esta versión del jugo fue producida por solo unos pocos meses y en la actualidad la casa de subastas Heritage Auction dice que puede ser la única que se conserva con esta calidad en el mundo. Por ello, en la actualidad la subasta ya ha alcanzado los 110.000 dólares de puja, aunque faltan 3 días para su finalización y su valor podría subir.

The Legend of Zelda | Defconplay

No sería el Zelda más raro, sin embargo. Se estima que aún queda una copia precintada de la versión "NES TM", que es de la primera producción real, y por lo que parece esta unidad no saldrá a la venta.

Por supuesto, estos objetos no se compran para ser usados, ya que existen incluso muchas versiones digitales de estos títulos para los que quieran rememorar viejos tiempos. En este caso las ediciones se protegen muy bien a la espera de que aumenten su valor y, cuando el mercado sube, muchos coleccionistas aprovechan para ganar dinero. Otros adinerados simplemente se quedan estos objetos en su colección.