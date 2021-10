Crea una Game Boy Color gigante pero te sorprenderás al descubrir de qué se trata

Game Boy Color es una de las consolas más queridas por los jugadores, aunque muchos de ellos se hayan quedado atrás en esto de los videojuegos. Si hubo una portátil, y en general una consola, que arrasó en los 90 esa fue Game Boy Color. Franquicias como Pokémon, Super Mario o The Legend of Zelda, entre otras, no faltaron en la plataforma de Nintendo.

Con millones de fans alrededor del mundo, no han sido pocos los que han rendido tributo a la consola de una forma u otra. El usuario Jaryd_Giesen no se ha quedado atrás, con un cosplay francamente espectacular que ha dejado boquiabierto a todo internet, desde redes sociales hasta el popular foro Reddit.

El cosplay, totalmente interactivo, permite jugar en una Game Boy Color gigante a Pokémon

A través de un vídeo en su canal de YouTube, el usuario ha compartido todo el proceso para crear el disfraz de Game Boy Color. Lejos de hacer de estilo realista, Jaryd ha optado por un diseño cuanto menos original y con el que absolutamente todos puedan participar. Sí, has leído bien, todos aquellos que echen un vistazo al disfraz puedan de una forma u otra interactuar con él.

Para ello Jaryd ha ideado una Game Boy Color en la que él podría introducirse, pero no sólo eso, sino que también añadiendo una pantalla y botones para que todo aquel que lo desee pueda echar una partida a la consola en su versión más grande.

La consola contaba con un juego de auténtico lujo, Pokémon, conectada una RasberryPi 1b conectada a una batería de teléfono de 5 voltios. A su vez también se añadía un monitor, también conectado a otra batería de 12 voltios. El cosplay en su totalidad ofrecía una autonomía de seis horas de juego. Nada mal, ¿verdad? Lo que nadie puede negar es que se trata de un cosplay cuanto menos original y que incita hacernos una fotografía con él.