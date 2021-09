El creador de God of War dice que la gente va a perder la cabeza por los anuncios de PlayStation Showcase

Solo han pasado unos días desde que Sony anunció un nuevo PlayStation Showcase y ya podemos confirmar que las expectativas están muy altas. A los rumores de las últimas semanas ahora hay que sumarle el reciente comentario del creador de God of War, el cual ha mencionado que la gente va a perder la cabeza por culpa de este evento.

Fue a través de una publicación de Twitter que David Jaffe mencionó que la gente no podría con el asombro por un nuevo juego que PlayStation dará a conocer muy pronto. El que fue el creador de God of War mencionó que no sabía si se iba a anunciar la próxima semana, sin embargo sus palabras fueron suficientes para activar las alarmas de todos los jugadores.

Aunque en el mensaje en cuestión no menciona si este nuevo juego estaba relacionado con la franquicia de God of War, son muchos los jugadores que desearían que así fuera. Los fans de esta licencia también tienen los ojos puestos en God of War: Ragnarok que tuvo que retrasar su lanzamiento hace unos meses.

Si bien son muchos los posibles títulos que pueden ser presentados en el próximo PlayStation Showcase, tendremos que esperar al 9 de septiembre para confirmar qué novedades traerá consigo PlayStation. Este evento tendrá inicio a las 22:00 del horario peninsular y tendrá una duración aproximada de 40 minutos.