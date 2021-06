God of War Ragnarok retrasa su lanzamiento pero confirma una sorpresa para los jugadores

Muchos jugadores llevan estos últimos años esperando la llegada de un nuevo God of War, garantizando interesantes novedades a los jugadores y, por supuesto, una nueva historia que vivir junto a Kratos y su hijo Atreus. Sin embargo, la información sobre esta prometedora secuela no ha sido mucha, nada más allá de que finalmente el nombre por el que era popularmente conocido no era algo más que temporal.

Sin embargo, uno de los aspectos que parecían estar fijos en el tiempo es que la obra finalmente confirmaría su lanzamiento para este mismo año. Lamentablemente, esto no será así pues, tal y como ha indicado Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, los planes de lanzamiento llevan a esta obra a situar su estreno en pleno 2022. Si bien no es la noticia que los jugadores esperaban, por suerte llega con una segunda parte muy interesante.

God of War | SIE Santa Monica Studio

A lo largo de estos meses hemos escuchado en varias ocasiones que el equipo se estaría planteando poder estrenar el juego en PlayStation 4 y, aunque hasta la fecha no teníamos una confirmación oficial, finalmente el estudio nos ha dado luz verde a la idea. Finalmente sabemos que God of War Ragnarok, tal y como se le conoce popularmente, también tendrá su gran estreno en PlayStation 4, sin limitarse únicamente a PlayStation 5.

Después de todo, no podemos olvidar que conseguir actualmente una PlayStation 5 parece una misión imposible. Y lo que tiene claro la compañía es que quiere seguir dando un gran apoyo a los jugadores que, por el momento, se mantienen en la consola de actual generación. Esta ha conseguido demostrarnos que todavía tiene mucho que ofrecer, por lo que seguiremos atentos a las novedades que vaya a traer con el tiempo.