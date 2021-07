Crear un nuevo Call of Duty no es poca cosa: un ex ejecutivo se sincera y habla del proceso de desarrollo

A lo largo de los años, pensar en una licencia capaz de mantenerse en el tiempo nos hace recordar a Call of Duty. De hecho, son muchos los jugadores que siguen disfrutando de grandes obras como Call of Duty Warzone o el actual juego, Black Ops Cold War. Sin embargo, con otro ya en camino, la comunidad no puede evitar plantearse que el desarrollo es sencillo. Y la realidad es muy distinta.

Glen Schofield, ex ejecutivo del estudio Sledgehammer, ha sido el encargado de arrojar algo de luz sobre esta propuesta. De hecho, no ha dudado en hablar durante una entrevista con la revista EDGE sobre las complicaciones que pueden llegar a surgir durante el desarrollo. Y es que, a pesar del poco espacio de tiempo entre entrega y entrega, no podemos olvidar que son varios estudios y mucho trabajo por detrás.

Call of Duty Warzone | Activision

Según afirma el ex ejecutivo, para cada uno de los CoD hay que trabajar en la investigación y dar el mayor esfuerzo posible. Después de todo, hay un tiempo muy limitado para el desarrollo, por lo que deben hacer un doble esfuerzo para poder cumplir con el plazo. De hecho, cada entrega tiene que pasar por un trabajo extra en la investigación y sus distintas fases a la hora de desarrollar sus modos. Después de todo, cada entrega tiene su propia personalidad.

Si bien estos cambios entre unas y otras entregas puede traer todo tipo de diferencias, admite que todos los estudios tienen un gran mérito. El trabajo a la hora de investigar el conflicto, darle la personalidad a los personajes y, sobre todo, mantener un correcto contexto histórico no es sencillo. Por ello, se trata de una propuesta que, pese a la brevedad de tiempo entre los distintos lanzamientos, requiere una dosis extra de trabajo.