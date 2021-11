No te creerás el juego que ha logrado obtener mejor calificación que la trilogía GTA, Far Cry 6 y Battlefield 2042 juntos

Con el paso del tiempo, los desarrolladores buscan nuevas formas de sorprender a los jugadores, de ofrecerles experiencias completamente únicas y fascinantes con las que poder garantizar cubrir todos los gustos y necesidades que puedan tener los jugadores. Esto también se relaciona directamente con los jugadores más pequeños, para quienes se lanzan obras como My Friend Peppa Pig, un título que si bien se lanzó hace poco más de un mes, es protagonista de una situación de lo más peculiar.

Desde su lanzamiento, los jugadores han ido votando a la obra con opiniones compartidas en Metacritic. Unas votaciones que lo han llevado a situarse en los puestos más notables, hasta tal punto que ha superado los puestos de Far Cry 6, Battlefield 2042 y Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition. Todavía lo marcamos más y es que estas calificaciones son sumadas y, aún así, no llegan a alcanzar los puntos de My Friend Peppa Pig.

Llegamos a una suma total de 8,6 si combinamos las puntuaciones de Far Cry 6 con un 4,7, Battlefield 2042 con un 3 y la trilogía remasterizada de GTA con un 0,9. Aún con la suma de estas, My Friend Peppa Pig sigue por delante al alcanzar una puntuación media de 8,9. Por supuesto, debes saber que esta puntuación nace de la suma de puntos entregada por los jugadores del sitio, no por medios especializados, por lo que se cree que puede ser una especie de broma o, incluso, castigo de los jugadores por no haber recibido el juego que esperaban.

Pero, ¿esto hace que debido a esa puntuación nos encontremos ante el mejor juego del año? En absoluto. No podemos pasar por alto que se tratan de las opiniones de los usuarios, lo que provoca que, entre todas las críticas, también se encuentren burlas que hacen dudar sobre la crítica en cuestión. Pero, sin lugar a dudas, se trata de una anécdota que ha quedado bien marcada puesto que ningún jugador puede pasar por alto que, la aventura infantil de Peppa Pig haya logrado superar en puntos a títulos muy esperados por los jugadores.