¿Cuál es tu estilo de juego en Fortnite? Ponte a prueba con este test

Con varios años a sus espaldas, Fortnite sigue siendo el auténtico rey de los battle royale. El videojuego de Epic Games mantiene el liderato en su estilo. No es para menos si tenemos en cuenta que es capaz de ofrecer temporada a temporada increíbles crossover como el de Naruto, además de eventos que mantienen en vilo a los jugadores durante días e incluso semanas.

Fortnite sigue siendo toda una caja de sorpresas, aunque algunos lo den por muerto. Sea o no de tu agrado, no cabe duda de que sus creadores saben cómo insuflar novedades al videojuego. Parte del encanto de Fortnite radica en su jugabilidad y en la que los combates y la construcción cobran especial protagonismo. Aunque tiene mecánicas más que definidas, no es difícil encontrar jugadores de todo tipo en el battle royale.

Fortnite | Epic Games

¿En qué categoría entrarías tú? Esa es la pregunta que nos hemos hecho en Neox Games y a la que sólo tú puedes dar respuesta. Como cada viernes te hemos preparado un test y en esta ocasión con Fortnite como gran protagonista. ¿Eres de los que prefiere el enfrentamiento directo o en cambio aprovisionarse con todo lo que encuentra repartido en el mapa o los cofres?

Estas preguntas, las cuáles debes responder con sinceridad (ya lo sabes) darán como resultado el tipo de jugador de Fortnite en el que te has convertido durante estos últimos años. Puede que la solución, o mejor dicho, estilo de juego no te guste lo más mínimo. Si ese es tu caso, ya sabes lo que tienes que hacer. Adáptate a las diferentes situaciones, mejora tu puntería o prueba a construir edificaciones más rápido. ¡Cuestión de práctica!