¿Cuál fue el juego mejor valorado de 2020? La popular web Metacritic lo desvela

2020 fue un año atípico pero cargado de importantes lanzamientos, además de la llegada de PlayStation 5 y Xbox Series. La popular web Metacritic ha seleccionado los videojuegos con mejor puntuación en todas las plataformas, siendo Persona 5 Royal y exclusivo de PS4 el título que se ha alzado como claro vencedor.

El JRPG de Atlus consiguió hacerse con nada más y nada menos que un espectacular 95 en Metacritic, siendo el mejor juego de 2020 en lo que valoración respecta. Persona 5 Royal es la versión definitiva de esta aclamada saga, una obra que además de incluir el castellano, también cuenta con cuantiosas mejoras jugables y nuevo contenido.

Demon's Souls | Sony

Son varios los juegos que se sitúan en segundo lugar. Entre ellos vemos nombres como The Last of Us: Parte 2, Ori and the Will of the Whisps, Half Life: Alyx o HADES, todos ellos logrando una nada desdeñable puntuación de 93.

El tercer juego mejor valorado de 2020 y exclusivo de PlayStation 5 fue Demon’s Souls. El remake de la obra original ha logrado encandilar a los fans que conocían al veterano juego de PS3, pero también a los que nunca llegaron a probarlo.