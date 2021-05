¿Cuáles son los juegos retro más populares en cada país?

Nos encontramos en un momento donde los videojuegos tienen cada vez más popularidad. Y no es de extrañar ya que son capaces de cubrir algunas de las necesidades más básicas de las personas, como el poder salir cuando no parecía ser posible, tal y como nos demostraba Animal Crossing New Horizons. Sin embargo, los videojuegos retro siguen teniendo un gran impacto en el mundo, incluso hasta tener búsquedas.

Un estudio realizado por ManySpins ha determinado cuáles son los videojuegos retro que, incluso ahora, siguen destacando con fuerza. Para ello, han realizado un análisis de las búsquedas mensuales de los videojuegos en distintos países del mundo y, en ocasiones, incluso los ha clasificado por continentes. De este modo, en 15 países de Europa hay un claro ganador: Super Mario 64.

Otros nombres que también parecen destacar son Super Mario World, Duke Nukem y Devil May Cry. Pero si viajamos a otros continentes, las búsquedas se diferencian un poco. En el caso de Asia y el Pacífico, aunque también gana Super Mario 64, hay otros claros favoritos como Mario Kart 64 e incluso Metal Slug. Eso sí, siempre con una lista donde los clásicos de Nintendo dominan.

Super Mario 64 | Nintendo

Donde más se nota el cambio es en África puesto que, aunque Super Mario 64 sigue siendo el ganador, la lista cambia un poco. En esta vemos nombres como Sonic 3D Blast. Para Oriente Medio, Super Mario 64 sigue siendo pionero, pero Dragon Quest le sigue muy de cerca. En América del Norte, una vez más Super Mario 64 gana, cosa que en Canadá esto cambia para optar por Dragon Quest. Por último, América del Sur parece preferir la acción de Mario World y Metal Slug.

En general, se ve que la clara tendencia de los jugadores es Super Mario 64, uno de los títulos que revolucionó el sector de los videojuegos. Si bien han pasado unos años desde su lanzamiento, todavía sigue siendo uno de los juegos más queridos. De hecho, no es de extrañar que hasta la propia Nintendo lo sumase a uno de sus recopilatorios de Switch en Super Mario 3D All-Stars.