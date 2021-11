¿Cuáles son los personajes más odiados de Animal Crossing?

Animal Crossing: New Horizons es un verdadero exitazo entre los jugadores de todas las edades, ahora gracias en parte a su nuevo contenido. Decorar una isla por nuestra cuenta está genial, pero los vecinos aportan siempre ese toque de personalidad. Al igual que en la vida real, caer en gracia a nuestros vecinos puede resultar a veces complicado. Y en Animal Crossing no es una excepción.

Ya sea por su personalidad o bien su diseño, hay cierto tipo de personajes que no son del agrado de la comunidad

Es por ello que la comunidad del videojuego no ha dudado en realizar una lista de los vecinos más odiados de Animal Crossing. Rodney, el hamster azulado, encabeza la tabla como el vecino más repudiado por los jugadores. Y en parte razón no les falta. Ya de por sí su apariencia no acompaña demasiado, pero es que además es un presumido y egoísta. ¡Lo tiene todo!

Croque se sitúa también en la cola de la lista. Esta rana roja con bigote ya de por sí tiene un aspecto peculiar, pero es su personalidad lo que parece que la condena. En una línea muy similar, incluso si nos lo permitís aún más tétrica, tenemos a Tammi. Este mono amarillo y cuyos ojos parecen inyectados en sangre, bien podría haberse escapado de una película de terror.

Animal Crossing New Horizons | Nintendo

No tenemos nada en contra de Magenta, lo prometemos, pero al parecer la comunidad no le perdona su diseño. En muchas ocasiones este odio acérrimo hacia los aldeanos es subjetivo. A pesar de que su aspecto pueda resultar extraño, Magenta se deja querer gracias a su personalidad. Aunque tiene una buena legión de detractores, también hay quien la defiende.

Concluímos con Barold, el personaje más vago por excelencia de todo Animal Crossing. El caso de Barold es cuanto menos peculiar. Nos explicamos. No sólo se trata de su personalidad, que para atrás a más de uno, ¡es que su aspecto no hay por dónde cogerlo! Por Dios, mirad esos labios, esas gafas ¡todo!