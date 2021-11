¿Cuáles son los Pokémon más odiados y más queridos? El más popular no es Pikachu

Con el lanzamiento de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente para Nintendo Switch en tan solo unos días (y la llegada de Leyendas: Arceus en muy pocos meses) la conversación sobre el universo Pokémon está que arde estas semanas. Tanto es así que un reciente estudio publicado por el retailer Ebuyer con datos de la herramienta Linkfluence ha sacado a la luz información sobre los Pokémon de los que más se habla, además de medir que criaturas se llevan los comentarios más favorables y desfavorables.

Los resultados los tienes en los listados de más abajo. Quizás los Pokémon que generan más conversación no sorprenda a los fans, encabezado por Pikachu, Eevee y Charizard, sin embargo donde está la miga es en los Pokémon favoritos y más odiados. De Pikachu se habla mucho, pero parece que también para mal, porque no está en el top 10; los Pokémon más queridos, según el estudio, son Charmander y las evoluciones Umbreon y Arcanine. La peor parte, como Pokémon más odiados, se la llevan Dragonite, Mewtwo y Snorlax (unas elecciones que no terminamos de entender, la verdad).

Pokémon de los que más se habla online (por conversaciones)

Pikachu (2.300.648)

Eevee (636.373)

Charizard (567.763)

Mewtwo (427.822)

Bulbasaur (352.190)

Charmander (265.760)

Gengar (246.444)

Squirtle (241.259)

Lucario (231.319)

Gardevoir (218.200)

Pokémon favoritos online

Charmander (31,2%)

Umbreon (30,8%)

Arcanine (27,1%)

Eevee (26,4%)

Bulbasaur (25,7%)

Charizard (25,6%)

Squirtle (25,6%)

Mudkip (25,6%)

Typhlosion (25,5%)

Gengar (25,3%)

Pokémon más odiados online