Los desarrolladores de Gotham Knights trabajan en un nuevo juego aún no anunciado

Una nueva filtración que afecta a WB Games Montreal ha estado corriendo como la pólvora por Internet. Al parecer, los desarrolladores de Gotham Knights, que saldrá en 2022, están trabajando en un segundo juego aún por anunciar. Desafortunadamente, no sabemos qué es este juego misterioso, pero durante los últimos meses se ha rumoreado que WB Games Montreal tenía dos juegos en desarrollo: un juego de Superman y un juego de la Liga de la Justicia.

Aunque el estudio no ha confirmado ni desmentido nada, la filtración sobre el nuevo trabajo parece bastante creíble debido a la fuente. Y es que la misma surge de un perfil de LinkedIn de un desarrollador en WB Games Montreal, o más específicamente, un artista senior del estudio. El artista señala que están trabajando en un juego nuevo y no anunciado "además de nuestras responsabilidades actuales en Gotham Knights".

Aunque seguramente el estudio no se pronuncie de momento, sea cual sea este proyecto, es muy probable que no escuchemos nada sobre él hasta después del lanzamiento de Gotham Knights, el cual todavía no tiene una fecha de lanzamiento definitiva, pero sí se espera que sea en algún momento de 2022. Recordad que Gotham Knights se desarrolla en un universo en el que Batman ha muerto, y ahora depende de la familia Batman (Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin) proteger a la ciudad de Gotham.