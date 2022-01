Descarga Iratus: Lord of the Dead completamente gratis por tiempo limitado

Estas fiestas navideñas nos han dejado con una amplia serie de sorpresas, tanto a la hora de recibir contenido gratuito dentro de los juegos como, en sí, a la hora de sumar grandes éxitos a nuestra colección. Y una de esas compañías que han hecho esto posible ha sido CD Projekt RED con su tienda GOG, la cual no solo nos ha permitido sumar nuevo contenido a nuestra biblioteca inspirado en The Witcher, sino también juegos clásicos que son auténticos tesoros.

Con intención de dar el final a esta época de regalos navideños, la compañía ha anunciado su último juego gratuito. Esa obra que podemos sumar gratis a nuestra colección por tiempo limitado. Hablamos de Iratus: Lord of the Dead, título que podrá ser nuestro completamente gratis hasta el próximo 5 de enero a las 15 horas. Una propuesta que, por supuesto, es exclusiva para los jugadores de PC.

Para reclamar este juego no necesitas más que contar con una cuenta en GOG que puedes crear de forma completamente gratuita. Una vez hayas iniciado sesión, dirígete a la página principal y pulsa sobre el banner del juego y pulsa sobre el botón “Yes, and claim this game”. Al hacerlo, se añadirá directamente el juego a tu biblioteca, aunque tendrás que suscribirte previamente a las comunicaciones de marketing. Por supuesto, puedes retirar esta suscripción simplemente accediendo a tu perfil, indicando entonces que se desactive el envío de estos correos electrónicos.

En lo que respecta a la obra mencionada, se trata de un roguelike que tuvo su lanzamiento en 2020. Una propuesta en la que el jugador controlará a un ejército de muertos vivientes que, como bien indica el nombre, estarán comandados por Iratus. Este es un nigromante de gran poder que tiene como misión y objetivo claro llevar el reino eterno de la muerte al mundo. Lo inesperado de la propuesta es que nuestro personaje tendrá la habilidad de crear a sus esbirros a base de utilizar las partes del cuerpo de los enemigos caídos.

Desbloquea, avanza y, por supuesto, disfruta de la historia combatiendo en los distintos niveles de dificultad. No temas a la hora de avanzar y descubrir los distintos árboles de talentos que el personaje puede desbloquear. Todo esto para disfrutar de una propuesta completamente sorprendente y que garantizará que todos los jugadores puedan descubrir un estilo de juego inesperado y completo.