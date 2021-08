Descarga totalmente gratis Saints Row: The Third Remastered en Epic Games Store

Los jugadores tienen una gran oportunidad para hacerse con la licencia Saints Row de forma totalmente gratuita. Si durante la gala de la Gamescom 2021 nos emocionábamos con la llegada de un nuevo Saints Row, esto mejora ahora que sabemos que la propuesta va un paso más allá. Y no es casualidad, sino que la compañía tiene propuestas únicas para que los jugadores disfruten de la mejor calidad posible.

Por ello, con intención de que todos los jugadores puedan conocer esta licencia o incluso se reencuentren con sus propuestas, Epic Games Store nos ofrece la oportunidad de conseguir totalmente gratis Saints Row: The Third Remastered. Una propuesta que, como lleva sucediendo todo este tiempo, no estará disponible para siempre, sino que únicamente tendremos acceso a sumar este a nuestra colección hasta el 2 de septiembre.

Lo mejor es que tenemos oportunidad de conseguir completamente gratis esta licencia que ha sido una de las más elogiadas por los jugadores. Y no es de extrañar ya que tanto su historia como jugabilidad son únicas. Así es que, si quieres disfrutar de algo completamente diferente a lo que has visto hasta ahora, esta es la mejor opción para ti. Y si esto no es suficiente, además debes saber que esta versión incluye todos los contenidos adicionales que se han publicado hasta ahora.

Tienes para ti una de las propuestas más ambiciosas de la compañía, con una revisión de sus gráficos e incluso una propuesta jugable más pulida, es la mejor experiencia posible que te pueden ofrecer. Eso sí, además puedes añadir los juegos gratis que agregará esta misma tarde la compañía. Por ello, es una buena oportunidad para seguir aumentando las experiencias jugables.