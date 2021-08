Gamescom 2021: Resumen del Opening Night Live con todo tipo de sorpresas

Muchos jugadores lo estaban esperando y es que tenemos para nosotros una gala completa y repleta de detalles. Muchos juegos nuevos, novedades en lo que respecta a esos títulos que ya estaban en nuestra lista de deseos o incluso que esperábamos que tuviesen alguna importante mejora con el tiempo.

Por ello, con intención de que los jugadores vayan aumentando sus ganas de disfrutar de estas obras, hemos tenido todo tipo de anuncios que, sin duda, no podemos pasar por alto. Así es que prepárate, disfruta de las novedades, y no te pierdas la oportunidad de anotar los lanzamientos que están por llegar.

Saints Row

Para empezar fuerte la gala, nos sorprendían con el regreso de Saints Row, uno de los regresos más esperados por los jugadores y que garantiza que viene con grandes novedades. Si bien lo que proponían hasta ahora ya podía gustarnos, lo que tenemos ahora es completamente único. Por ello, no solo hemos tenido un tráiler capaz de dejarnos sin palabras, sino también un breve vistazo a su gameplay. Todo esto para prepararnos para su lanzamiento de cara al 25 de febrero de 2022.

Marvels Midnight Suns

Uno de los juegos más rumoreados y del que habían indicado que tendría un estilo único con XCOM ha confirmado su existencia durante la gala. Para sorpresa de todos los jugadores, no solo tendremos la oportunidad de reencontrarnos con algunos personajes muy queridos de Marvel, sino que hasta podremos conocer a alguna creación totalmente nueva. Eso sí, tendremos un vistazo a su gameplay el 1 de septiembre y la oportunidad de adquirirlo en marzo de 2022.

Gameplay de Call of Duty Vanguard

Lo que muchos jugadores estaban esperando con todas sus ganas era el gameplay de Call of Duty Vanguard. Y aunque recientemente teníamos la oportunidad de ver su tráiler oficial, ahora ha llegado el momento de ver con un poco más de detalle su campaña. Así es que, de forma inesperada, teníamos ante nosotros un completo vistazo a una pequeña parte de las misiones presentes. Y podemos garantizar que son una auténtica maravilla.

Halo Infinite Multiplayer y Halo Infinite

Llega el momento de que los jugadores disfruten de las novedades presentes en el mundo de Halo. Un vistazo a la propuesta inicial de su modo multijugador, el cual se pudo probar recientemente y dejó con muy buenas sensaciones a los jugadores. Pero, sobre todo, tener ya una fecha de lanzamiento a la que aferrarnos para Halo Infinite. Tras una larga espera, finalmente sabemos que llegará el 8 de diciembre de 2021.

Cult of the Lamb

Los juegos indie también han ganado un gran protagonismo. De hecho, esta vez nos hemos encontrado con una propuesta única y llamativa. Cult of the Lamb no es nada que nos estuviésemos esperando hasta ahora, es algo completamente distinto y llamativo. Eso sí, con toques de humor negro, culto y, sobre todo, animales dispuestos a cambiarlo todo de manera caótica pero con todo tipo de opciones. Es tan inesperado que debes echarle un vistazo al tráiler.

Midnight Fight Express

Si bien se mostró un adelanto durante la conferencia de Xbox, ahora ha llegado el momento de ver un poco más al detalle la propuesta con un completo gameplay en el que han enseñado que habrá todo tipo de luchadores. Prepárate para la acción, para una aventura disparatada y, sobre todo, la acción que propone para este 2022.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Las Tortugas Ninja regresan con un espectacular guiño a sus inicios. Exactamente hablamos de los juegos arcade, de las obras que en su día nos mantenían pegados a las recreativas. Y es que esta propuesta tendrá un poco de todo, tanto banda sonora, como estilo jugable e incluso gráfico. Eso sí, tendremos que esperar hasta 2022 para poder verlo en vivo y en directo.

Super Monkey Ball Banana Mania y una colaboración especial

En pleno 20 aniversario de la licencia, tenemos ante nosotros un nuevo vistazo a la entrega. Pero no solo eso, sino que además se nos ha confirmado que tendremos una colaboración muy especial. Esta vez con una propuesta relacionada con Persona 5 y es que Morgana, el simpático gato de esta propuesta, estará presente en el juego. Todo a partir del 5 de octubre de este año.

Splitgate

Uno de los juegos que más está triunfando a día de hoy es Splitgate. Competición directa entre jugadores, todo tipo de competición y, sobre todo, habilidades únicas que aprovechar. Eso sí, no te confíes porque tendrás que mostrar tu habilidad al enfrentarte a otros jugadores.

Riders Republic

Uno de los juegos más disparatados de Ubisoft hasta la fecha es la propuesta de Riders Republic. Carreras a gran velocidad, adrenalina y deportes extremos. Una propuesta única que, simplemente, no podemos pasar por alto. Aunque eso sí, tenemos que adelantarte que ahora puedes probarlo. ¿Cómo? Con la beta abierta del juego.

Century Age of Ashes

Los battle royale no han acabado, sino que tienen grandes sorpresas para los jugadores. Si no nos crees, no tienes nada más que observar las novedades presentes con Century Age of Ashes, una propuesta donde los dragones son los grandes protagonistas y cuya jugabilidad promete ser algo que no podremos olvidar. Lo mejor es que no tendremos que esperar mucho, sino que estará disponible a partir del 18 de noviembre.

UFL (juego de fútbol)

Se había rumoreado durante un tiempo y se había confirmado que un nuevo juego de fútbol llegaría al mundo de los videojuegos. Y para sorpresa de muchos jugadores, finalmente sabemos que UFL estará disponible en formato free to play. Se trata de una propuesta llamativa, aunque eso sí, por el momento tendremos que esperar.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga

Las alocadas aventuras de los LEGO llegan a los videojuegos una vez más para relatarnos la historia de Star Wars. Toda la saga llegará con formato único y novedades incluidas para los jugadores. Eso sí, tendrás que esperar hasta primavera de 2022 para poder disfrutar de esta gran propuesta.

Synced off-Planet

Los juegos tienen una facultad única de mostrarnos mundos fascinantes y sobrenaturales. Y la propuesta de Synced off-planet tiene una propuesta que simplemente no podemos olvidar. Con unos gráficos llamativos y una historia que demuestra que tendrá mucho que contar, simplemente tendremos que esperar un poco más.

The Outlast Trials

El terror no debe venir solo. Y es que aunque Outlast siempre ha venido acompañado de una propuesta única para los jugadores, ahora es el momento de disfrutarlo en su formato multijugador. Eso sí, prepárate porque la experiencia estará disponible para 2022.

Dokev

Los creadores de Black Desert no podían ser menos y han querido estar presente en la gala. Pero no para mostrar novedades de su juego ya conocido, sino para sorprendernos con algo totalmente nuevo. Esto es Dokeb, una propuesta repleta de color, criaturas sobrenaturales y, sobre todo, oportunidades para los jugadores. Exploración, formas de enfrentarse a los peligros… Todo tipo de opciones.

Jurassic World Evolution 2

Muchos lo estaban esperando y ha llegado el momento de que los jugadores tengan un nuevo vistazo al juego de gestión Jurassic World Evolution 2. Una propuesta llamativa, única y en la que, simplemente, podrás sentir que tienes la oportunidad de disfrutar de propuestas únicas en un parque espectacular. Eso sí, anota bien porque será el 9 de noviembre cuando podrás jugar.

Far Cry 6

La obra de Ubisoft más esperada no podía perderse la invitación a este gran evento. Y por ello, tenemos un nuevo vistazo a la propuesta, con toques de historia en la que sus personajes nos demuestran que hay oscuridad en un país que únicamente quiere ser libre. Esto lo podremos comprobar a partir del 7 de octubre de 2021.

Vampire The Masquerade: Blood Hunt

Los battle royale quieren seguir siendo una sorpresa para los jugadores, y esta vez tenemos una propuesta centrada en los vampiros. Con habilidades únicas y varios estilos, se trata de una propuesta genial para los jugadores. Eso sí, estará disponible a partir del 7 de septiembre.

Park Beyond

Los parques de atracciones quieren estar nuevamente presentes en el mundo de los videojuegos. Eso sí, esta vez con un enfoque futurista, opciones jugables llamativas y, simplemente, una propuesta que disfrutar a partir de 2022.

Jett the Far Shore

Uno de los juegos más espectaculares de los últimos años se ha presentado con un nuevo tráiler y, no solo eso, sino que también nos han puesto una fecha de lanzamiento a la que aferrarnos. Tenemos que anotar en nuestro calendario el 5 de octubre para poder disfrutar de este exclusivo de PlayStation y Epic Games Store.

Horizon Forbidden West

Para sorpresa de la noche y como un anuncio inesperado, Horizon Forbidden West ha estado presente en la gala para confirmar que estará disponible a partir del 18 de febrero de 2022. Un retraso esperado, aunque nos ha dejado claro que la mejora será más que importante.

New World

El nuevo y primer juego de Amazon, New World, es una propuesta inesperada que muchos jugadores están deseando conocer. Mundo abierto, grandes oportunidades para los jugadores y, sobre todo, una propuesta entretenida que podremos disfrutar muy pronto con una beta abierta.

Marvel Future Revolution

Los héroes de Marvel llegan una vez más a móviles con una propuesta inesperada. Jugabilidad, personalización y todo tipo de propuestas únicas. Por ello, si quieres disfrutar de la acción de Marvel, entonces no pierdas la oportunidad de instalar la obra en tu dispositivo móvil.

Tales of Luminaria

En pleno aniversario y con un nuevo Tales of en camino, llegará el momento de que los jugadores también puedan disfrutar de la propuesta en móviles con Tales of Luminaria. Una propuesta que, por el momento, no estará disponible, pero de la que pronto tendremos novedades.

Lost Judgement

La segunda entrega de Judgment estará disponible para todos los jugadores muy pronto. Pero, con intención de que los jugadores puedan disfrutar un poco más de la propuesta, la compañía nos ha adelantado las novedades de la obra. Y ya podemos decir que es un juego que merece la pena esperar con ganas.

Fall Guys: colaboración especial con Disney

El juego más disparatado, Fall Guys, tiene muchas novedades que incluir. Esta vez con una colaboración especial con Disney que ha sido una gran sorpresa para los jugadores. Por ello, anota bien el 12 de septiembre para poder disfrutar de esta gran propuesta porque, sin duda, merece la pena.

Death Stranding Directors Cut

La obra de Kojima también ha estado presente en la Gamescom para cerrar la velada. Esta vez mostrando las novedades que podremos disfrutar en la nueva versión para la nueva generación de PlayStation 5. Misiones únicas, personalización y, sobre todo, sensaciones totalmente nuevas.