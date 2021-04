Destruction AllStars, el exclusivo de PS5, confirma nuevo contenido y marca fecha para su primera temporada

El catálogo de PS5 poco a poco va en aumento y mientras que algunos esperan impacientes la llegada de Returnal, título que se estrenará finalmente el 30 de abril, otros tantos siguen disfrutando de algunos de los juegos ya disponibles. Entre ellos se encuentra Destruction AllStars, obra que formó parte de los regalos de PS Plus y que, desde su estreno, ha sabido ofrecer a los jugadores todo tipo de acción y grandes dosis de destrucción.

Con intención de seguir ofreciendo el mejor contenido, en su día la compañía nos avisaba de que ya tenía varias novedades en camino. Y finalmente nos lo ha demostrado puesto que será el 5 de mayo cuando los jugadores puedan vivir la primera temporada de la obra. Y sí, tal y como adelanta la compañía esta llegará cargada de grandes novedades para todos los jugadores.

Destruction AllStars | Sony

Hot Shots es el nombre que recibirá esta primera temporada. La gran novedad que presenta esta es que traer a su nuevo personaje, Alba, quien conducirá el Claymore, su vehículo que posee la habilidad de disparar un rayo láser. Pero este no llegará solo, sino que también vendrá el All Star Pass, un pase de batalla que nos dará acceso a todo tipo de elementos cosméticos, máscaras e incluso nuevos objetos. Y si esto no llega, entonces es el momento de saber que tendremos a nuestra disposición el modo foto, el cual estará disponible únicamente en el modo para un jugador.

Aparte de todo esto, también llegará el modo Blitz, el cual será lanzado dentro de dos semanas y que nos enfrentará en rondas cortas y muy intensas. Pero recordamos que para poder probar todo esto tendrás que esperar hasta el 5 de mayo, aunque desde el 2 de febrero ya es posible disfrutar de las propuestas presentes en PlayStation 5 donde los pilotos más valientes compiten para hacerse con la victoria.