PS Plus: Confirmados los juegos gratuitos para mayo 2021

Muchos jugadores lo estaban esperando y es que, como cada miércoles para finalizar el mes, Sony confirma los juegos que formarán parte de los regalos de PS Plus el próximo mes. Los últimos meses han llegado cargados de sorpresas, con grandes juegos como Final Fantasy VII Remake o incluso Days Gone, título que actualmente es objeto de deseo por la secuela que en su día estaba planeada y que, finalmente, parece haber sido cancelada.

Y si creías que el nivel iba a bajar, ya podemos adelantar que no es así. Como gran sorpresa de este día, la compañía ha confirmado los juegos que protagonizarán este nuevo mes de mayo. Sin duda una de las grandes sorpresas se presenta con Battlefield V (PS4), título con grandes dosis de acción, historia y, por supuesto, personajes inolvidables. Pero ya os podemos adelantar que no es el único que querréis disfrutar de principio a fin.

Pero la acción no acaba aquí, sino que la destrucción queda asegurada con Wreckfest, el gran as de PlayStation 5. Un juego que nos dejará sin palabras con su gran potencia gráfica, increíbles texturas y, sobre todo, efectos visuales mejorados que harán que sintamos muy cerca la sensación de destrucción. Algo perfecto para acompañar a la tecnología háptica de DualSense.

Por supuesto, la compañía también quiere que saquemos nuestro lado más aventurero. Para ello nos proponen sobrevivir a un naufragio con Stranded Deep (PS4). Y si todavía te has quedado con ganas de más, la lista acaba con Waves Out, título más que destacado dentro de los PS Talents, donde con maravillosos gráficos, disfrutaremos de una historia sin igual.

Eso sí, no olvides que actualmente es posible descargar los títulos de abril de PS Plus donde Days Gone encabeza una imponente lista cargada de emoción y acción. Por ello, si todavía no lo has sumado a tu biblioteca, recuerda que quedan pocos días para que la lista cambie y finalmente los juegos vuelvan a su precio normal.