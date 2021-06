El “Dios de las Travesuras”, Loki, está preparado para Fortnite: Tráiler presentación y cómo conseguirlo

A lo largo de los últimos meses, exactamente con sus temporadas, Fortnite no ha dejado de sorprendernos. Después de todo, la compañía ha querido presentarnos todo tipo de opciones atractivas. Entre ellas, propuestas llamativas relacionadas con grandes héroes de Marvel que incluso nos mostraban propuestas interesantes en la jugabilidad y opciones de juego. Sin embargo esto no es suficiente y, por ello, han querido llegar un paso más allá.

¿Quién no conoce a Loki? Actualmente se ha convertido en uno de los dioses nórdicos más reconocidos, sobre todo por su paso por Marvel. Por ello, y aunque extrañaba su ausencia en el battle royale, no tendremos que esperar mucho. Después de todo, la compañía ha presentado la llegada de Loki con un espectacular tráiler que, como no podía ser de otra forma, venía relacionada con una broma, el sello de este gran dios.

Fortnite | Epic Games

¿Cómo podremos conseguir a Loki? Pues bien, este se incluirá en el paquete de club de Fortnite para julio 2021. De este modo los jugadores podrán conseguir a Loki en su atuendo formal de Los Vengadores. Una oportunidad única y sorprendente que será el complemento perfecto para los fans de este gran héroe. Claro que, para ello, recordamos que es necesario tener una suscripción. Pero gracias a este podemos sumar grandes propuestas:

Atuendo Loki Laufeyson

Mochila Retro capa

Pico cetro de Loki

Planeador Carruaje Chitauri

Pantalla de carga bienvenida de Loki

De este modo a partir del 1 de julio tendrás acceso completo a este gran traje que supondrá la revolución dentro del battle royale. Por supuesto, recuerda que una vez lo tengas podrás disfrutar de este aspecto tanto si tienes partida en PC, Nintendo Switch, Xbox One como PlayStation 4.