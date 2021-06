El director de God of War defiende a sus desarrolladores ante los mensajes de odio de la comunidad

Recientemente se ha confirmado que God of War Ragnarok retrasa su lanzamiento por planes de la propia compañía. Y aunque sí, se nos ha ofrecido saber que PlayStation 4 se encuentra entre las plataformas en las que estará disponible, la noticia del retraso en su lanzamiento no ha sido bien recibida por parte de la comunidad de jugadores. De hecho, en algunos casos se ha llegado a amenazas en las redes sociales, específicamente a los desarrolladores, aunque la peor parte le ha llegado a Alanah Pearce, guionista del estudio.

Pearce ha amanecido con todo tipo de mensajes repletos de odio que han llegado a preocuparla, pero sobre todo han provocado el enfado de Cory Barlog, director de la obra. De hecho, el asunto se ha puesto tan serio que el director no ha dudado en acudir a las redes sociales para responder a los mensajes de odio. Y más aún, dar su apoyo a la guionista, quien no ha dejado de verse sorprendida por las malas sensaciones transmitidas por la comunidad.

En su mensaje, la guionista habla de que incluso llegó a recibir malos mensajes cuando fue contratada, pero parece que este está siendo el primer mensaje abusivo relacionado con el desarrollo de videojuegos. Menciona que la contratan, God of War se retrasa por primera vez en la historia y recibe acoso en grupo de parte de todos sus suscriptores de Twitch. De hecho, hay mensajes en los que incluso se le llama “zorra inútil” o incluso con deseos de que la despidan.

Este caso de acoso no es el primero y resulta bastante serio. Por ello, el director del juego, al ver la gravedad del asunto, no ha dudado en salir a las redes para defender a la guionista y parte importante del equipo de los desarrolladores. En su mensaje es directo y afirma que “esto es una mierda”. Afirma que, si la comunidad quiere estar enfadada con alguien por cualquier cosa relacionada con God of War, entonces todos deberían enfadarse con él.

No importa si es retraso del juego, trolls o incluso las versiones, afirma que quiere que se enfaden con él. Él fue quien realizó las llamadas y pide que no se moleste al equipo por sus decisiones ya que todos son muy buenas personas y hacen un gran trabajo. Aunque, por supuesto, lo que realmente se espera con este importante mensaje no es que el acoso cambie de víctima, sino que realmente desaparezca.

Como bien hemos dicho, el acoso en el mundo de los videojuegos no es en absoluto nuevo. De hecho, son muchos los que aprovechan encontrarse detrás de la pantalla para poder acosar a jugadores o incluso a desarrolladores. Y por ejemplo, en el caso de Twitch, se toman medidas para evitar que esto siga sucediendo ya que, ante todo, hay que recordar que todos somos personas.