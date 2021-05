DiRT 5 estrena el juego cruzado en su nueva actualización

Si hablamos de juegos de carreras que quieran presentarnos grandes retos, sin duda no podemos pasar por alto DiRT 5. Se trata de un sorprendente juego que logra llevar las carreras a un nuevo nivel, eso sí, esta propuesta resulta incluso más interesante cuando descubres su nueva actualización. Y es que si bien el juego de por sí sabe cómo poner a prueba nuestra habilidad, lo lleva un paso más allá al saber que agrega nuevas funciones más que solicitadas por los jugadores.

Codematers ha tomado buena nota de lo que los jugadores pedían y por ello ahora tenemos el juego cruzado entre plataformas. Además, esto no es lo único que ha despertado el interés y ha dado motivos de celebración a los jugadores. Tras una larga espera, finalmente regresan los tiempos de vuelta fantasma, uno de los puntos que proponían a los jugadores poner a prueba su habilidad constantemente.

La actualización está disponible desde ya mismo en todas las plataformas y, como bien indican desde el estudio, garantizan la llegada de más acción y diversión gracias al emparejamiento multiplataforma. De hecho, esto va un paso más allá cuando sabes que podrás subir de rango al derrotar a los fantasmas de los jugadores del mundo real desde tu misma plataforma. Esto gracias al regreso de los tiempos de vuelta fantasma.

Si bien esto parece suficiente, aún te gustará más saber que se han agregado más condiciones climáticas a Playground. Podrás crear superficies mojadas y con poco agarre, de tal modo que tengas que probar tu habilidad en cada vuelta. Esta opción, por supuesto, estará disponible para todos los circuitos de Arizona, Sudáfrica e Italia. Y por último, pero no por ello menos importante, se han añadido ocho nuevos diseños de Red Bull.

Por todo esto y mucho más, es el momento de que DiRT 5 sea uno de los juegos que esté en tu biblioteca. Si todavía no lo has probado, recordamos que el juego se encuentra disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una propuesta que, sin duda, sabe cómo poner a prueba a todos los jugadores, de principio a fin y siempre con grandes novedades.