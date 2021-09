El diseño de Thor en God of War Ragnarok no es como te esperas

Durante el PlayStation Showcase tuvimos todo tipo de anuncios inesperados. Nos encontramos con algunos proyectos que, hasta la fecha, no habían confirmado una fecha de lanzamiento o, mucho menos, su existencia. Pero también tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con algunos juegos que, durante un tiempo, estuvieron en completo silencio, ocultos en las sombras. Uno de estos juegos era, nada más y nada menos, que God of War Ragnarok.

El nuevo juego nos dejó con una amplia serie de escenas llamativas, tanto jugables como cinemáticas. Y lo mejor es que las sorpresas no se acababan aquí, sino que la compañía tenía mucho más que enseñar a los jugadores. Para ello nos sorprendían mostrando los diseños de algunos de sus personajes. Y aunque estos resultan espectaculares y repletos de detalle, hay uno que ha despertado el debate: el diseño del dios nórdico, Thor.

Acostumbrados a la actualidad con lo visto con el personaje de Marvel o incluso la breve aparición del dios en Assassins Creed Valhalla, muchos encuentran chocante este diseño. Sin embargo, para aquellos que tienen una base con la mitología nórdica sabrán que el diseño de Thor de Santa Mónica Studios no se separa tanto de la representación clásica del dios del trueno.

El aspecto más llamativo de esta propuesta de Sony es que se han basado para su diseño en la propuesta en la que se menciona que se trata de un dios barbudo, pelirrojo y, en algunos casos, incluso se habla de que tiene un apetito voraz. Esta propuesta se podría definir con el rasgo de su barriga aumentada. Aunque eso sí, podemos adelantar que la fuerza no es un rasgo que le falte precisamente.

Y si bien este rasgo no ha gustado a muchos jugadores, tenemos claro que la compañía quiere mantenerse acertada al dios que realmente está representado en la mitología nórdica. Es posible que no sea lo que muchos esperan, sobre todo tras conocer al héroe de Marvel interpretado por Chris Hemsworth. Pero debemos mantenernos esperanzados puesto que, en esta ocasión, veremos el gran trabajo de Ryan Hurst, conocido por su papel de Beta en The Walking Dead. Todo esto mientras esperamos su lanzamiento en PS4 y PS5.