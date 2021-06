Donan más de 2.000 euros a Ibai en directo y su reacción no tiene desperdicio

¿Serías capaz de realizar un streaming de más de 72 horas? Ibai y sus compañeros lo han logrado. El streamer vasco ha superado con éxito su primer Subathón, con un límite de 72 horas. Durante este tiempo Ibai charló con sus seguidores, jugó a padel con varios compañeros o a videojuegos como Fall Guys, League of Legends, Pokémon o CSGO entre otros. Para aquellos que no lo conozcan, el Subathón es una modalidad de directos en Twitch que extiende la duración del streaming en base al número de nuevos suscriptores y bits. Estos últimos, los bits, se pueden comprar a través de la plataforma y su función es la misma que enviar dinero para apoyar su contenido.

Volviendo al directo de Ibai, cada bit o nueva sub del canal ampliaba la duración del streaming 15 segundos. Si bien el streamer llegó a la cifra de 72 horas, lo que no esperaba es a falta de una hora para concluir el directo encontrarse con una donación de nada más y nada menos que 150.000 bits. La conversión nos deja la friolera de más de 2000 euros.

La reacción de Ibai, acompañado por BarbeQ, no tiene desperdicio. "¿Qué acaba de pasar?", decía Ibai al comprobar que un usuario había donado 100.000 bits. Segundos después, la cifra ascendió en otros 50.000 bits, también por parte del mismo usuario llamado CashBros.

"Ostia, CashBros, no sé quién eres la verdad, espero que seas millonario; si no lo eres por favor dínoslo y te devolvemos el dinero"; comentaba Ibai. "De verdad, si eres un niño o un chavalillo, para. Si eres un señor americano loco, thank you very much. La verdad es que no sé qué decir. Me has pillado literalmente con 1% de energía".

Tras cumplir la cifra de 72 horas en streaming, Ibai celebró el éxito de su directo con un Hot Tub una de las nuevas categorías implementadas en Twitch hace poco. En ella, los streamers pueden charlar con sus seguidores en directo mientras disfrutan de un chapuzón.