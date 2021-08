¿eFootball con contenido free-to-play? Sus desarrolladores responden a la famosa cuestión

Recientemente Konami nos sorprendía con una de las apuestas más inesperadas a la hora de enfocar su famoso Pro Evolution Soccer. La presentación de eFootball nos aclaraba que, desde ahora, el título será un free to play y cambiará un poco su dinámica de juego. Esto ha provocado todo tipo de dudas entre los jugadores, incluyendo el hecho de si habrá opciones pay-to-win para asegurar las victorias.

Por suerte, la compañía es consciente de la preocupación por parte de los jugadores, por lo que no ha desaprovechado la oportunidad de tratar el tema durante la última entrevista del productor de la saga, Seitaro Kimura. Al tratarse de un free to play y como lleva sucediendo con algunas obras relacionadas con el deporte, los jugadores están preocupados con la posibilidad de contenido pay to win. Sin embargo, la compañía lo tiene claro y este tipo de contenido no será bienvenido.

eFootball | Konami

Ninguno de los contenidos adicionales que se incluyan en la obra contarán con beneficios para los jugadores, sino que será algo meramente estético. En todo momento quieren asegurarse de que la obra resulte una experiencia única para todos los jugadores, por lo que ningún tipo de contenido de pago hará que haya una división entre los jugadores. Pagar simplemente no te asegurará que ganes los partidos, sino que eso estará decidido por tu habilidad.

Por ello, si estás preparado para vivir una nueva experiencia dentro de los juegos de deporte, no querrás perderte la oportunidad de jugar a eFootball, título disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, iOS y Android. Si bien en un principio las versiones serán muy similares en general, poco a poco se irán agregando funciones y mecánicas de pago para que cada jugador pueda adaptar la obra a su gusto. Eso sí, sin ningún tipo de beneficio.