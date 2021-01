El director de Devil May Cry confirma estar trabajando en su próximo juego

Para los jugadores, 2019 era un gran año gracias a todas y cada una de sus propuestas. Los jugadores tenían la oportunidad de disfrutar de una amplia serie de juegos entre las que se encontraba el inesperado Devil May Cry 5. No solo es una gran obra hack and slash, sino que además logra dejarnos sin palabras con su historia perfectamente escrita, sus personajes y, por supuesto, la acción que ha ido sumando cada poco tiempo.

Después de este lanzamiento, muchos creían que el director se tomaría unas merecidas vacaciones. Pero nada más lejos de la realidad, sino que Hideaki Itsuno, director de Devil May Cry 5, ha confirmado que ya está trabajando en su próximo gran juego. Y no solo eso, sino que parece que antes de lo esperado tendremos noticias sobre este gran proyecto, aunque por el momento sin una fecha aproximada para el anuncio.

Por supuesto, para el próximo juego todavía queda una buena temporada por delante pues no podemos olvidar que todavía ha salido recientemente nuevo contenido del juego para la próxima generación. Pero eso sí, tenemos ante nosotros una gran propuesta que pone a prueba nuestra habilidad, nuestros buenos recuerdos con la saga y, por supuesto, la forma de conocer desde una nueva perspectiva a los personajes.

Si todavía no has probado la gran acción presente en Devil May Cry 5, este es tu gran momento. La obra está disponible en PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5. A partir de este momento es posible manejar al poderoso Vergil, quien es un gran rival para los demonios y quien no duda en mostrar su gran habilidad con sus armas y ataques secundarios para que nadie le supere.