El sueño de todo jugador de los 90: Crean la Nintendo 64 portátil más pequeña del mundo

A mediados de los 90 pasamos de la época de los 16 bits a los 32 bits con PlayStation. Nintendo fue un paso más allá al lanzar Nintendo 64, una consola que mantenía el formato cartucho pero que elevaba el listón en el apartado gráfico. La sobremesa de la GranN recibió algunos de los juegos más importantes de la historia. Entre sus nombres figuran Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time o Perfect Dark entre otros muchos como Super Smash Bros.

En los últimos años Nintendo ha querido sacar partido a algunas de sus consolas clásicas con el lanzamiento de nuevas revisiones de NES y SNES, ahora mucho más pequeñas. Nintendo 64 es el sueño de muchos jugadores para el siguiente proyecto dentro de la línea Classic Mini, pero un usuario se ha adelantado a la compañía japonesa.

El modder GmanModz ha creado nada más y nada menos que una versión portátil y completamente funcional de Nintendo 64, pudiendo incorporar además los cartuchos originales de la consola. La máquina cuenta con un pantalla de 320x240 píxeles y un tamaño de 3,5 pulgadas. Se suma también un altavoz y por supuesto los botones, aunque en esta ocasión se ha añadido un segundo stick en contraposición a los botones C del mando original.

En el vídeo podemos ver como GmanModz desmonta por completo una Nintendo 64 y consigue implementar la placa base de la misma y los diferentes componentes añadidos a esta versión para dar como resultado una portátil que muchos querrán añadir a su colección.

Tal vez su única pega sea la duración de la batería. Tal y como cuenta su creador, esta versión portátil de Nintendo 64 alcanza una autonomía como máximo de algo más de una hora, tiempo más que insuficiente para juegos como Ocarina of Time u otros que pueden dejarnos con ganas de más como Mario Kart 64.

Nintendo puede volver a ser protagonista en 2021 gracias al lanzamiento de una nueva consola. Se especula con la posibilidad de que en los próximos meses llegue a las tiendas una versión mejorada de Nintendo Switch. Este modelo, conocido por ahora como Nintendo Switch Pro, contaría con resolución 4K, pantalla OLED y una mayor autonomía de la batería. Por ahora no son más que rumores, por lo que habrá que esperar a la confirmación oficial de la propia Nintendo.