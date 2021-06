Elden Ring podría mostrarse en el Summer Game Fest

Desde que se anunció en 2019 Elden Ring, poco o nada hemos sabido de forma oficial del título. Sin embargo, durante las últimas semanas se ha venido rumoreando que el título podría verse dentro de muy poco, concretamente en el Summer Game Fest, evento que se celebrará el 10 de junio. Hasta este momento, esta información no era más que un rumor, pero ahora ha sumado un poco más de veracidad debido a la reacción del propio presentador y productor del evento, Geoff Keighley.

Vayamos por parte, la noticia de la aparición de Elden Ring en el Summer Game Fest fue revelada nuevamente por el insider de la industria Jeff Grubb, quien afirmó que el último juego de FromSoftware aparecerá en el citado evento. Concretamente comentó que: "Keighley lo tiene", haciendo referencia a que Keighley consiguió para su evento la aparición de Elden Ring.

Tras la aparición de estos rumores, Keighley publicó en sus redes sociales un GIF de un oso panda intentando escapar de una especie de parque, con el mensaje "¡Me liberaré!". Si bien esto no tiene mucho sentido, hay que irse atrás en el tiempo, concretamente a finales de 2020, durante los The Game Awards, evento que también produce y presenta Keighley. En dicho evento el presentador habló de Elden Ring, pero no mostró nada sobre el juego. Un tuit de esa época hacía referencia a que Keighley estaba siendo puesto en una "prisión" por no mostrar imágenes de Elden Ring durante The Game Awards.

Una vez dicho esto, y viendo el recorrido que ha tenido, claramente Keighley está bromeando con la posibilidad de que pronto saldrá de esta "prisión", debido al hecho de que mostrará el juego la semana que viene. Recordad una vez más que el Summer Game Fest se celebrará el 10 de junio.