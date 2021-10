ElXokas baneado de TikTok en tiempo récord: "El administrador de esta red social es un niño de 12 años"

ElXokas se ha encontrado con un enésimo baneo. Esta vez no ha sido en Twitch, plataforma en la que ya ha estado anteriormente 'cancelado'. Esta vez no ha sido en la plataforma de streaming, sino en la popular red social TikTok y en la que no ha durado ni tan siquiera dos días.

'Sabía que esto iba a poder pasar. En TikTok dices 'joder' y te banean. En serio, ¿qué cojones está pasando? Que espabilen de una puta vez, no creo que sea tan complicado, ¿qué clase de gente trabaja en este tipo de redes sociales?'; se quejaba sin tapujos el streamer, haciendo referencia a que TikTok parece una red social 'para niños'.

ElXokas mostró el vídeo por el que ha sido censurado en TikTok; no incluyendo en él ningún tipo de palabra malsonante o comportamiento violento

ElXokas, quien pidió a su equipo que le pasaran el vídeo que subieron a TikTok, mostró el contenido por el que había sido baneado de la red social. '¿Puedo enseñarlo? A ver si ahora voy a ser también baneado en Twitch'. El vídeo en sí es un montaje en el que vemos a un jugador romper su teclado contra la pantalla después de que reciba un 'speech' de ElXokas'.

'Está todo censurado, no hay ningún taco y me han baneado igual'; decía enfadado ElXokas después de ver el vídeo. 'Es una página para niñitos, jugando con LEGO. ¿Quieren que les regale algún juego de la Nintendo Switch? El admin de TikTok ¿es un niño de 12 años?'; comentaba el streamer.

ElXokas hizo referencia también a lo que está de moda en TikTok: 'bailes y gente semidesnuda, ¿es lo único que se puede subir? ¿No se puede subir humor de verdad?'. Para terminar, el gallego hizo especial hincapié en la sensación de que en la plataforma tratan de eliminar todo lo que consideran que es malo, 'hay cosas mucho peores que están blanqueadas. En las redes sociales no puedes ser juez y verdugo'.