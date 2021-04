ElXokas, expulsado de Twitch por saltarse las normas

ElXokas ha sido uno de los streamers que más ha dado de qué hablar estos últimos meses. El gallego ha experimentado un salto brutal en Twitch gracias a eventos como Egoland, que lo han catapultado a la fama más allá de World of Warcraft, el juego estrella en su canal. 'Hoy no son buenos días, sólo días', comentaba ElXokas en su cuenta de Twitter.

Twitch ha decidido banear de la plataforma al streamer. Aunque los motivos todavía no han sido explicados, todo apunta a que durante un streaming con motivo de Marbella Vice, otro jugador saludó a ElXokas utilizando el término 'nigga'. La denominada 'N Word' tiene connotaciones altamente racistas, palabra que además figura como motivo de baneo en las normas de Twitch.

A raíz de la expulsión, el canal de ElXokas no puede encontrarse en Twitch. No se ha especificado de manera oficial el motivo de la expulsión ni el tiempo que estará baneado de la plataforma. El streamer no se ha pronunciado sobre el caso, pero sin duda podría tener repercusión en su canal en uno de los momentos más dulces de su carrera en Twitch.

'Creo que ya sé por qué me banearon. No tenía el plátano'; comentaba en tono de burla la decisión de Twitch. No han sido pocos los que han criticado las extrañas formas de la empresa de Amazon en expulsar a jugadores, pero en cambio mantener en la plataforma a streamers controvertidos por su vestimenta; un tema que ha generado toda una ola de debate en redes sociales y foros.

En un vídeo recién sacado del horno en el canal de YouTube de ElXokas, el streamer habla de su pasión hacia Twitch. 'Me quedo en esta plataforma porque creo que es la mejor, pero joder a veces dejáis mucho que desear'; explicaba el streamer en relación a no encontrar respuesta de Twitch España a sus correos. '¿Me vais a meter tres días de baneo por esa estupidez cuando hay mucho más contenido sexual a propósito en Twitch?'; añadía. 'Este vídeo enfadado no hubiera pasado si me hubiérais contestado, pero nunca me contestáis'.