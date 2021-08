¿Los emotes no te funcionan en Fortnite? Epic Games confirma que están desactivados de forma temporal

Fortnite es uno de los battle royale que nos puede presentar todo tipo de cambios. Después de todo, la compañía nos garantiza que siempre haya una jugabilidad sana y que los jugadores, tanto aquellos que han vuelto, que han comenzado o que incluso disfrutan diariamente del juego se puedan encontrar con importantes cambios. Sin embargo, hay un reciente cambio que ha sorprendido a la comunidad.

Esto se debe a que muchos jugadores se han visto incapaces de activar los emotes. Pero esto no es por ningún error, sino que la compañía ha compartido un mensaje en redes sociales afirmando que los emotes han quedado desactivados en el battle royale. ¿Por qué? Esto es debido al nuevo evento que rinde homenaje al gran Martin Luther King Jr. Eso sí, hay excepciones.

Tal y como ha confirmado Epic Games, solo se pueden usar ocho de los emotes actualmente disponibles. Esto se debe a que quieren que la comunidad rinda homenaje a King, por lo que únicamente estarán disponibles aquellos emotes que tengan relación directa con este importante evento. De este modo quieren garantizar que se viva la experiencia de forma agradable.

Por supuesto, esto no será para siempre, sino que únicamente se producirá este cambio mientras el evento esté disponible. Y si bien hay personas que no están contentos con el cambio, otros tantos han aplaudido la decisión. Después de todo, comprenden la importancia del mensaje y no quieren que sea tomado a broma. Simplemente, es un buen momento para unir a la comunidad.