Las emotivas palabras de Pau Gasol a Ibai sobre la muerte de Kobe Bryant

Ibai Llanos ha logrado superar retos con los que muchos streamers e incluso periodistas sueñan. No solo ha tenido la oportunidad de pasar un agradable momento con Messi, hasta estar presente en la presentación del jugador con el PSG, sino que ha tenido la oportunidad de entrevistar a una de las máximas leyendas del baloncesto: Pau Gasol. Si bien recientemente el jugador ha dejado atrás su historia con el baloncesto, no ha perdido la oportunidad de charlar con Ibai en una de las entrevistas más sinceras hasta la fecha.

Para comenzar la velada, Ibai no dudó en preguntarle cómo era pasar su tiempo ahora que ya no disputa partidos. Si bien podría parecer que ahora el ex jugador tiene todo el tiempo para disfrutar de su día a día, Gasol afirma que está muy ocupado, tanto con la docuserie en la que se encuentra actualmente como con distintas reuniones. Por ello, se mantiene bastante entretenido.

Un retiro reciente, pero que para muchos ya existía

Pau Gasol se prepara para esta nueva etapa, a pesar de que no es algo completamente nuevo para él. Si bien anunciar su retiro del baloncesto es una noticia que ha hecho oficial recientemente, para el jugador es un camino que ya tenía claro desde hace tiempo. “Llevo años preparándome”. Y es que este jugador que nos ha ofrecido todo tipo de partidos de gran calidad, también ha tenido que superar los obstáculos de las lesiones.

“Con las dos últimas lesiones me ha dado tiempo para digerir y prepararme para este momento” fue una de las menciones hacia el hecho de que debía ser consciente de que la retirada de la pista estaba cercana. Sin embargo, ha querido ser sincero a la hora de afirmar que, si bien él no había hecho oficial esta noticia, para muchos era una decisión que ya estaba tomada. “Mucha gente ya me había retirado”.

Y si bien afirma que en la docuserie que actualmente graba hay momentos en los que se ha forzado hasta el punto de que su cuerpo ya no podía más, tampoco se arrepiente de ello pues le ha dado tiempo a jugar unos meses con el equipo con el que empezó y ganar una liga, además de tener el honor de participar en los últimos Juegos Olímpicos. Sin duda, una buena forma de pasar página para dar paso al nuevo capítulo de su vida.

No todo ha sido fácil, también hubo jugadores que se lo ponían difícil

Si bien puede parecer que el mayor reto a superar por un jugador se presenta con los partidos, la realidad es que no siempre es así. Ibai, queriendo conocer un poco más al jugador y saber hasta qué punto tuvo obstáculos que superar con los rivales, no dudó en apuntar hacia ese rival que resultaba más complicado a nivel mental y Gasol no tuvo duda en apuntar hacia uno en especial. “Kevin Garnett los primeros partidos me empujaba y pensé que si no contraatacaba me comería en cada partido, aunque fuera mi ídolo”.

La decisión de Pau Gasol fue la de luchar y no dejar que nadie se interpusiera en su camino a convertirse en uno de los mejores. “No podía permitir que nadie se interpusiera en ese camino”. Y a pesar de que siempre ha luchado y encontró un punto en común con muchos jugadores, hubo alguno que llegó a sacarle de sus casillas en alguna ocasión. “Reggie Evans era muy tosco, intentaba desconcentrarte, incluso con pellizcos. Me sacó de mis casillas alguna vez. Cliff Robinson también te intentaba intimidar y Rasheed Wallace hablaba mucho con el ‘trash talking’”.

La muerte de Kobe Bryant: uno de los momentos más duros de su carrera

Si bien ha habido momentos muy duros para el jugador a lo largo de su carrera, uno de los que tuvo más impacto fue la muerte de Kobe Bryant. Gasol reconoce que fue uno de los instantes más duros a los que tuvo que enfrentarse ya que este jugador significó mucho en su vida. “Kobe ha significado tanto en mi vida que su aparición en la serie era una manera de transmitir esos sentimientos que tenía en un momento tan complicado de la forma más natural posible”.

En su charla, no dudó en comentar el accidente de Kobe, donde además falleció también su hija. Por ello, si la noticia fue dura, los días posteriores no fueron mejores. “Hubo dos o tres días que no pude dormir bien. Bueno, tardé más en poder dormir bien. Mucho llanto y mucho dolor”. Para Gasol su compañero no había sido solo eso, sino que era como un hermano, palabras que el propio Ibai le recordó y que provocaron una gran emoción en Gasol. “Él dijo en varias ocasiones que tú eras como un hermano para él y que siempre lo ibas a ser”.

Por supuesto, lo que Gasol tiene claro es que no va a olvidarse de Kobe jamás, sino que recuerda con orgullo haberlo conocido y, sobre todo, el gran homenaje que se realizó al jugador tras su muerte. “Demostró cómo trascendió más allá del deporte, el impacto que tuvo en la sociedad”.