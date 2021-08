La sonrisa de Messi al ver a Ibai y otros momentos durante su entrevista

A día de hoy, el mundo del deporte está centrado en las novedades que vienen de mano de Messi. Si bien todos los expertos han tenido una invitación especial para poder vivir en directo la presentación de Messi, hay un streamer que no perdía la oportunidad de participar. Si en su día se tomó su momento para poder tratar la despedida de Messi del Barcelona al igual que estar presente en la fiesta de despedida, ahora ha llegado el momento de que Ibai se gane la oportunidad de entrevistarlo.

Para sorpresa de muchos, Ibai tuvo la oportunidad de viajar hasta París para la presentación de Messi en el PSG. No solo los medios especializados, sino que Ibai Llanos estaba en medio de este gran evento con posibilidad de entrevistar al jugador. Y como era de esperar, Ibai ha decidido tirar de improvisación, algo que se le da de maravilla, para poder mostrar la versión más natural del jugador.

Si bien afirmaba que tenía la oportunidad de entrevistarle cómodamente en un sillón, Ibai optó por dejar eso de lado y, tirando de un directo en Twitch hecho con el móvil, tuvo la oportunidad de acercarse a los vestuarios para poder hablar con Messi directamente. Todo en una entrevista donde la sinceridad se ha dejado ver claramente y donde el ex jugador del Barcelona afirmaba que era pesado tener que ir de un lado a otro cuando lo que realmente quiere es empezar a jugar y disfrutar de su nuevo equipo.

Una entrevista cargada de buenos momentos y risas

Por supuesto, no perdieron la oportunidad de charlar nuevamente sobre la fiesta, un evento en el que Ibai tuvo una invitación directa del propio Messi ante su buena relación con todos. Y es que si algo está claro es que Ibai tiene un don único para no solo caer bien, sino llegar a lo más alto. Así es que no se perdió la oportunidad de despedirse del jugador y, como bien se ha demostrado, ganar la oportunidad de viajar con Messi para su presentación.

Si bien las preguntas no han ido directamente a lo que muchos esperaban como la mención de lo que desea con su nuevo equipo o sus planes de futuro, lo que sí ha conseguido es la primera aparición de Messi en Twitch e incluso que este, al verlo, llegue a sonreír. Uno de esos momentos que han quedado plasmados en vídeo y en el que se ve al jugador sonriendo al ver a Ibai e incluso preguntándole si finalmente tendrán su entrevista.

Otro punto que ha provocado grandes risas es el instante en el que Messi firma dos camisetas para los suscriptores de Ibai y el rotulador no funcionaba. A partir de ahí comenzaba la sesión de bromas con el streamer señalando que el jugador busca un rotulador para firmar o, incluso, si ha perdido la fuerza al no ser capaz de firmar.

Despertando la envidia de grandes periodistas

Sin embargo, la presencia de Ibai no ha sido bien recibida por todos. Tras la entrevista y ver el buen rollo que ambos tienen, algunos periodistas de medios especializados no perdían la oportunidad en criticar esta situación. Comentarios a los que Ibai se defendió de manera elegante y cuya respuesta se ha llevado todo tipo de aplausos por parte de fans del deporte, profesionales y, sobre todo, sus propios seguidores.

Lo que está claro es que el trabajo de Ibai siendo constante, buscando siempre el mejor contenido y, por supuesto, siempre dispuesto a sorprender a sus seguidores es algo único que se ve reflejado en cada uno de sus pasos. Eso sí, estaremos pendientes puesto que mañana mismo Ibai compartirá cómo ha sido la experiencia en un completo vídeo de YouTube.