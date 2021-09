El enfado de Rubius con TheGrefg por pagar 120.000 euros para el Rewind 2021: "Lo ha hecho por la espalda"

El recopilatorio anual de YouTube se ha convertido en uno de los momentos más esperados en la plataforma. Desgraciadamente, desde hace unos años millones de espectadores, e incluso creadores de contenido, parecen descontentos con el formato de Rewind. Alecmolon, un youtuber experto en edición de vídeo, publicaba el pasado año el Rewind 2020, sumando de forma original, divertida y espectacular algunos de los mejores momentos de celebridades de la plataforma y Twitch. Un repaso que le valió de cara a creadores de contenido y espectadores la recompensa de ofrecer el verdadero Rewind.

TheGrefg asumirá todos los costes del Rewind 2021, más de 100.000 euros, aunque se queda la exclusividad de estrenarlo en su canal

Alecmolon ya anunció que no haría un Rewind 2021 debido a los altos costes, pero es aquí cuando comienza el principio de la historia que ha dividido a creadores de contenido por igual. A través de un directo, TheGrefg anunciaba que financiaría el nuevo Rewind 2021 junto a Alecmolon. El proyecto tendría un coste de 120.000 euros que el murciano ha asumido. Eso sí, con una condición: El Rewind 2021 deberá estrenarse en exclusiva en el canal de Twitch de TheGrefg.

La noticia ha caído como un verdadero jarro de agua fría entre la comunidad de creadores de contenido, varios de ellos asegurando que no querrán participar en el vídeo. Alexby11 ha sido uno de los youtubers que no se ha cortado a la hora de opinar. Sin tapujos, en un streaming, Alexby11 declaró que 'esta persona, lo que hace es... él paga el puñetero Rewind Hispano, pero él lo streameará como un estreno mundial. No es lo mismo financiar que pagar la exclusividad. Si a mi me vienes de cara y me lo cuentas, pues oye, me puede parecer bien o mal pero yo te digo si participo o no. Mi cabreo viene porque se me oculta'.

Rubius, siempre ajeno a la polémica, también quiso opinar sobre el movimiento de TheGrefg. 'Es algo de lo que yo también me he enterado', decía en un reciente directo. 'Comprar los derechos de todos los youtubers, sin decir nada, para tú estrenar el Rewind Hispano 2021... Así no se hacen las cosas'; añadía Rubius.