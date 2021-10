Epic Games Store anuncia la llegada de uno de los sistemas más esperados

Que Epic Games llega con fuerzas y con ganas de sorprender no es algo que vaya a sorprender al mundo. De hecho, desde su anuncio oficial fue algo que dejaron bastante claro. ¿Acaso prometer juegos gratis cada poco tiempo no es un avance espectacular? Sin embargo no quieren limitar sus opciones y, para ello, han confirmado que añadirán uno de los sistemas más solicitados por los jugadores.

Si bien ya se sabía hace tiempo, finalmente la compañía ha confirmado la llegada del sistema de logros a Epic Games Store. Estos no tardarán mucho, sino que han adelantado que estarán disponibles a partir de la próxima semana. Este se ha anunciado bajo el nombre de sistema de herramientas Epic Achievements y que, de algún modo, tienen intención de complementar a los logros ya existentes de los desarrolladores.

¿Qué obtendremos con estos logros? Experiencia en nuestra cuenta. Por ahora no todos los juegos tendrán esta propuesta, aunque ya han confirmado desde la compañía que tendremos logros de obras como Kena, Hades, Rocket League e incluso Alan Wake Remastered. Hay muchos más juegos en la lista, aunque Epic ha confirmado que en los próximos meses se unirán a estos títulos. Eso sí, por ahora tendremos que esperar un poco más.

Lo que sí nos han confirmado es que, para poder llegar a completar nuestro perfil con un platino tendremos que cumplir una serie de requisitos. A continuación os marcamos los cuatro tipos de logros existentes:

Bronce: 5-45 XP

Plata: 50-95 XP

Oro: 100-200 XP

Platino: 250 XP

De este modo, para aquellos que prefieren completar logros, deben saber que todos los juegos compatibles estarán presentes en una nueva pestaña en la tienda de Epic Games. Así no solo podrás ver tu lista de logros, sino también el porcentaje e incluso otras estadísticas. Y, por supuesto, tendremos oportunidad de echar un vistazo a cómo conseguir un logro e incluso consultar qué logro se podrá desbloquear en poco tiempo. Una propuesta que, sin duda, muchos jugadores han esperado durante una larga temporada.