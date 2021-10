Epic Games Store: Descarga Among the Sleep completamente gratis por tiempo limitado

El nombre de Epic Games Store se ha convertido en uno de los más destacados por méritos propios. Después de todo, la compañía nos ha prometido grandes cosas con el paso del tiempo, no solo en lo que respecta a descuentos y cupones con los que hacerse con los juegos más baratos, sino también con posibilidades de conseguir entregas totalmente gratuitas.

Si bien la semana pasada tuvimos la oportunidad de conseguir un juego gratis e incluso un pack para un juego, ahora llega el momento de que podamos ver un poco más a fondo lo que Epic Games quiere ofrecernos. Esta vez con Among the Sleep, una propuesta en la que el terror juega un importante papel. Eso sí, no para que seamos un valiente héroe, sino un pequeño niño dispuesto a cualquier cosa con tal de encontrar a la persona que más quiere.

Esta propuesta llama la atención de todos ya que nos invita a convertirnos en un niño que debe enfrentarse a una gran pesadilla. Para ello, tendrá que ir luchando contra sus propios miedos ya que debe cumplir una gran misión: encontrar a su madre. Sin embargo, todos esos objetos que hasta ahora eran amigables ya no lo serán tanto, por lo que tendrá que evitar a toda costa el miedo.

Eso sí, no tendrás la oportunidad de descargarlo para siempre, sino que tendrás hasta el próximo jueves a las 16:59 horas para hacerte con él. A partir de ahí, en caso de tratar de descargarlo más tarde, tendrás que pagar su precio normal puesto que Epic Games Store pondrá un nuevo juego gratuito a tu disposición.