Epic Games Store: Descarga Automachef gratis por tiempo limitado

Desde que se estrenó, Epic Games Store siempre nos ha demostrado que tiene ganas de triunfar. Si bien tiene ganas de situarse como una de las tiendas digitales más exitosas en los últimos años, la garantía de éxito es aún mayor cuando tienes en cuenta que, cada poco tiempo, nos hacen increíbles regalos. Si recientemente nos sorprendían con la llegada de Saints Row: The Third Remastered, esto no ha acabado aquí.

Como cada jueves, la compañía tiene aún más sorpresas para los jugadores. En este caso nos encontramos con Automachef, obra que ya nos habían adelantado que sería el regalo de esta misma semana y que, por supuesto, podremos reclamar totalmente gratis hasta el próximo jueves. Pero, ¿conoces esta propuesta? Porque tiene todo lo que puede enamorarte y mucho más.

Automachef es una propuesta divertida y que está preparada para ponerte a prueba de todas las formas posibles. Después de todo, todos los jugadores pueden disfrutar de su experiencia totalmente gratis donde tendrás que ingeniártelas con estrategia y un poco de dominio para poder superar los distintos niveles que se presenten.

Por supuesto, recuerda que estará disponible por tiempo limitado, por lo que si quieres disfrutar de esta gran propuesta de forma totalmente gratuita este es tu momento. Si esperas hasta el próximo jueves, ya siendo las 17 de la tarde, te encontrarás otro gran juego que poder sumar gratis mientras que Automachef volverá a estar al precio de siempre. Por ello, este es tu momento.