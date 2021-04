Epic Games Store: Ya disponible Idle Champions of the Forgotten Realms gratis por tiempo limitado

Una semana más la compañía Epic Games tiene grandes sorpresas que ofrecer a los jugadores. Como bien desvelaba al inicio, incluso antes de haber estrenado la obra, la compañía tenía intención de ofrecer juegos gratuitos todas las semanas. Por ello, desde su llegada, han ofrecido grandes oportunidades a los jugadores para poder seguir sumando títulos a su biblioteca sin gasto alguno.

Si bien la semana pasada teníamos la opción de hacernos con Alien Isolation de forma totalmente gratuita y vivir así una gran experiencia de terror, ahora llega el momento de que los jugadores vayan un paso más allá con la llegada de Idle Champions of the Forgotten Realms, un juego de estrategia con licencia de Dungeons and Dragons donde los jugadores pueden reencontrarse con algunos de los personajes más destacados de la propuesta.

Por supuesto, este título no podía venir solo, sino que además incluye una gran sorpresa para los jugadores. Y es que si bien la obra es siempre gratuita, en el regalo de Epic Games Store se presenta un paquete de Campeones de Renombre de Epic. Eso sí, para conseguirlo tendrás que instalar el juego y conectarte entre los días 29 de abril y 6 de mayo para conseguir sumar este gran contenido a tu juego. De este modo tendrás acceso al siguiente contenido:

Desbloquea estos campeones: Spurt (Slot 3), Krull (Slot 6), Black Viper (Slot 7), Hew Maan (Slot 8) y Nova V'Ger (Slot 11)

Cofres de Spurt: 16 cofres de oro de Spurt con 2 cartas de equipamiento brillante garantizado

Cofres de Krull: 16 cofres de oro de Krull con 2 cartas de equipamiento brillante garantizado

Cofres de Black Viper: 16 cofres de oro de Black Viper con 2 cartas de equipamiento brillante garantizado

Cofres de Hew Maan: 16 cofres de oro de Hew Maan con 2 cartas de equipamiento brillante garantizado

Cofres de Nova: 16 cofres de oro de Nova con 2 cartas de equipamiento brillante garantizado

Dos familiares: Baby Spurt e Iris the Beholder

Por supuesto, todavía hay mucho más por llegar y es que tras esta semana con Idle Champions of the Forgotten Realms, tendrás opción a conseguir Pine la semana que viene. Un juego de acción y aventura de mundo abierto ambientado en un universo de simulación donde los humanos nunca llegaron a alcanzar la cima dentro de la cadena alimentaria. Aunque eso sí, tendremos que esperar un poco para poder hacernos con este gran juego.