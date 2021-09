A pesar de que Sony haya conseguido un récord de ventas con su nueva consola PlayStation 5, los problemas de escasez siguen persiguiendo a la compañía. Ya desde que se abrió el periodo de reserva, las unidades se agotaron rápidamente superando la cifra que años atrás había conseguido con PlayStation 4, sin embargo en esta ocasión sus ventas se podrían estar viendo frenadas por problemas de fabricación.

Si bien la compañía cuenta con la mayoría de recursos que le permitan seguir fabricando y comercializando consolas PlayStation 5, es probable que por culpa de su chip que no pueda ofrecer el número de unidades que se demandan. No es la primera vez que este problema afecta a Sony ya que en los primeros meses de este mismo año pudimos ver que la compañía también estaba limitada por culpa de los chips.

PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition | Neox Games

Según comunicó Toshiba Corporation, proveedor de Sony, la escasez de chip podría alargarse hasta el próximo año e incluso en algunos casos se podría extender hasta finales de 2022. La compañía no especificó cuáles serían estos casos, sin embargo teniendo en cuenta problemas pasados, Sony podría estar entre los afectados.

Si bien entre los clientes de Toshiba Corporation se encuentran otras compañías muy populares, no creemos que la demanda de estas sea tan grande como la de las empresas de videojuegos. No sabemos si Sony buscará alternativas a este problema si se ve afectada, por el momento, no se ha mencionado al respecto.