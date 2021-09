Los eSports en peligro por la nueva ley china: muchos jugadores no podrán participar

Las noticias sobre China han estado cada vez más presentes en la actualidad de los videojuegos. Lamentablemente, no porque haya un nuevo desarrollado que ha llamado la atención de los jugadores o, incluso, algún tipo de competición en la que todos puedan participar. Sino, precisamente, por los problemas que la nueva ley impuesta este 1 de septiembre trae a los jugadores. Y es que, de la manera más inesperada, ha comenzado a afectar a los eSports, a pesar de que en un principio parecía que no habría problema alguno.

Para aquellos que no lo sepan, la nueva ley que ya está en vigor indica que los mejores solo podrán jugar 3 horas semanas como máximo. De hecho, es una ley tan estricta que marca que el horario debe estar limitado a que las compañías únicamente podrán activar los servidores de sus juegos en línea de 20:00 a 21:00 en viernes, sábado, domingo y días festivos. Y parece que esto se lleva a todos los campos, incluyendo los eSports.

Un cambio que afecta directamente al rey de los eSports: League of Legends

La escena competitiva presente en los eSports tiene grandes problemas puesto que competiciones como la LDL (League of Legends Development League) se ve completamente afectada. De hecho, esta ya se ha encargado de anunciar nuevas medidas y cambios drásticos que tienen que aplicar desde ya mismo. Como era de esperar, unas medidas que no gustan ni a la organización, ni a los jugadores y, por supuesto, tampoco a los espectadores.

En este comunicado se indica que la segunda división de jugadores profesionales de League of Legends en China ha sido modificada para, de este modo, poder cumplir con los requisitos marcados en la nueva ley. Después de todo, se trata de una división que está formada, mayoritariamente, por los jugadores de menos de 18 que, como puedes imaginar, deben subir al escenario para poder competir. Algo que se va a acabar.

La LDL ha cambiado el calendario en un intento de ajustarse a la situación ya que entre semana los jugadores no pueden participar y, los fines de semana, no pueden superar la hora de partida. Una medida que, sin duda, en League of Legends parece imposible de poder llevar a cabo. Por ello, ya están buscando nuevos jugadores que puedan ocupar estas plazas.

League of Legends | Riot Games

Los jóvenes que buscan convertirse en profesionales también se ven afectados

Si bien los jugadores que ya compiten se ven afectados, esto también provoca que otros que quieren entrar en la competición se vayan a encontrar con las puertas cerradas. Después de todo, esta nueva ley exige a los jugadores alejarse de los videojuegos al ser considerado algo negativo. Por ello, se trata de una experiencia que únicamente se va a permitir a los mayores de edad.

Puede parecer que esto no afectará a nivel mundial, es todo lo contrario puesto que todos los jugadores, incluso de fuera de China, que quieran participar tendrán que ser mayores de edad. En caso contrario, estos no podrán subir al escenario y, como consiguiente, no podrán jugar. Una medida que incluso afecta a los entrenamientos puesto que los jugadores no podrán jugar ningún día hasta el fin de semana y solo durante una hora.

Sin duda, se trata de una medida que lo cambia todo. Aunque es de esperar que, con las quejas generales y con algo de tiempo, esto acabe por cambiar. Pero, mientras tanto, nos mantendremos atentos al avance en el tiempo y lo que vaya a traer consigo al futuro de los eSports.